Dalam wawancara dengan MagentaSport Pick bahkan sampai mencurigai adanya pengaturan pertandingan. "Saya harus menarik napas sebentar setelah melihat apa yang dilakukan wasit di sini. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya harap ada yang mengawasi apakah ini sudah termasuk pengaturan pertandingan."

Pick melanjutkan dengan kesal bahwa ia harus "benar-benar menjaga diri. Kalau tidak, saya bisa meledak di sini". Namun, setelah Saarbrücken secara mengejutkan kalah dari tim juru kunci 3. Liga, ia juga mengkritik permainan timnya sendiri: "Kami bermain seperti sampah di sini!"

Kemarahan Pick terhadap wasit Maximilian Lotz dipicu oleh dua keputusan yang sangat kontroversial. Yang pertama terjadi pada menit ke-36, ketika Lotz memberikan penalti kepada tuan rumah setelah duel antara Kai Brünker dari Saarbrücken dan Kwasi Wriedt dari Havelse di kotak penalti yang sebenarnya tergolong biasa. Johann Berger kemudian mengeksekusinya untuk menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1.

Saarbrücken murka setelah kalah di markas Havelse: "Saya bisa memahami kekesalan mereka"

Tak lama setelah laga dimulai kembali, peluit wasit kembali memancing emosi kubu Saarbrücken. Lotz sekali lagi memberikan penalti kepada Havelse, dan keputusan itu pun jauh dari bebas kontroversi. Berger kembali tak ambil pusing dan membawa Havelse unggul. Pada menit ke-86, Eric Voufack mengubah skor menjadi 3-1 untuk tuan rumah. Saarbrücken hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Brünker pada menit pertama masa tambahan waktu.

"Saya bisa memahami kekesalan kubu Saarbrücken. Kalau mendapat tiga penalti yang merugikan tim, siapa pun pasti frustrasi," ujar Berger, pencetak dua gol, setelah peluit akhir. Pada menit ketiga masa tambahan waktu, Havelse bahkan mendapat penalti ketiga, yang keabsahannya sama sekali tidak diragukan. Kali ini, Alexander Guiddir yang mengambil bola, bukan Berger, tetapi tendangannya melenceng dari gawang.

Sementara Havelse meraih tiga poin penting lewat kemenangan kedua mereka musim ini dan kini hanya terpaut tiga poin dari zona aman, Saarbrücken kehilangan posisi dalam persaingan promosi. Pick dan rekan-rekannya kini berada di posisi keempat, tertinggal empat poin dari Rot-Weiss Essen yang menempati posisi ketiga, zona play-off promosi.