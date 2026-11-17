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Pemain muda Chelsea, Estevao, mengakui bahwa minimnya kesempatan bermain secara konsisten di Stamford Bridge membuatnya frustrasi musim ini. Remaja asal Brasil itu baru-baru ini tampil apik bersama tim nasional, tetapi masa depannya di klub tetap menjadi perbincangan seiring ketertarikan klub-klub besar Eropa.

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Talenta muda Brasil frustrasi di Stamford Bridge

Pemain sensasional berusia 19 tahun itu menjalani awal musim yang tersendat di bawah arahan Xabi Alonso. Meski kedatangannya di London Barat disambut ekspektasi tinggi, Estevao baru sekali menjadi starter di Liga Primer musim ini. Satu-satunya kesempatan itu datang saat menghadapi Manchester United pada 31 Oktober. Ia tampil menonjol dalam kemenangan 2-0 tersebut, tetapi sejak itu sebagian besar kesempatannya terbatas pada penampilan singkat sebagai pemain pengganti, atau ia sama sekali tetap berada di bangku cadangan. Terakhir, ia tidak masuk skuad saat Chelsea kalah dari Liverpool lewat adu penalti di Piala Liga Inggris. Keputusan itu memicu perbincangan mengenai perannya saat ini di dalam skuad.

Alonso sebelumnya berusaha meredakan kekhawatiran mengenai perkembangan dan posisi sang winger di skuad. Ia menyatakan secara terbuka bahwa pemain muda itu akan mendapat kesempatan seiring semakin padatnya jadwal pertandingan. Namun, laporan-laporan terus menyebut bahwa mantan pemain Palmeiras tersebut kian kecewa dengan perannya yang terbatas di Chelsea.

Setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti sejak turun minum dalam kekalahan mengecewakan 1-0 dari Sunderland di Stadium of Light, remaja itu memanfaatkan jeda internasional untuk menunjukkan kualitasnya. Ia menyumbang satu gol dan dua assist dalam kemenangan telak Brasil 7-0 atas Singapura di Asia Tenggara.

Ancelotti menuai pujian saat Estevao bersinar bersama Brasil

Jauh dari batasan taktis di Stamford Bridge, Estevao tampak kembali bersemangat saat membela negaranya. Seusai tampil tajam di National Stadium, sang winger mengungkapkan bahwa pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti telah memberinya dorongan mental. Berbicara kepada media, penyerang itu menyoroti perbedaan mencolok antara keterlibatannya bersama Brasil dan situasinya saat ini di Inggris. "Saya sangat senang mendapat menit bermain dalam laga-laga persahabatan," ujarnya kepada ESPN Brasil.

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Komentar remaja itu mengisyaratkan keinginannya yang semakin besar untuk mendapat tanggung jawab di Liga Primer setara dengan yang kini ia emban di panggung internasional. Estevao menegaskan bahwa skuad Brasil tetap berfokus pada kemajuan bersama, terlepas dari sorotan luar yang kerap mengiringi tim juara dunia lima kali tersebut. "Kami memikirkan diri kami sendiri, apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik… entah stadion akan penuh atau tidak, kami fokus menjalankan tugas kami agar bisa berkembang," tambahnya.

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Selain menit bermainnya di Chelsea yang menjadi perhatian utama, masa depan jangka panjang sang winger juga berada di bawah sorotan. Spekulasi belakangan ini mengaitkan juara Prancis Paris Saint-Germain dengan potensi transfer pemain Brasil itu, yang kabarnya sedang mempertimbangkan masa depannya karena minimnya kesempatan bermain.

Saat ditanya mengenai rumor tersebut seusai laga melawan Singapura, Estevao memilih memberikan tanggapan bernada jenaka alih-alih jawaban tegas. Menurut SportsCenter Brasil, penyerang itu hanya tersenyum dan menjawab, "Sampai jumpa, teman-teman," sebelum meninggalkan area wawancara, sehingga tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai kemungkinan pindah ke Ligue 1.

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Perhatian kini kembali tertuju pada kompetisi domestik saat Chelsea bersiap menjamu Leeds United dalam laga penting Sabtu ini. Bagi Alonso, tantangannya adalah mengelola ekspektasi terhadap salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sambil menjaga keseimbangan tim agar bisa naik di klasemen Liga Primer.