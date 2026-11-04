Zverev secara mengejutkan kalah 6:7 (5:7), 2:6 dalam pertandingan pertamanya melawan Lorenzo Musetti asal Italia, yang kembali menunjukkan performa apik.

Bagi petenis asal Hamburg itu, kekalahan tersebut menjadi pukulan telak dua hari setelah ia naik ke peringkat satu ATP. Juara turnamen edisi 2024 itu gagal mencapai babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sembilan penampilannya di turnamen Masters lapangan dalam ruangan tersebut, setelah menampilkan permainan yang pada akhirnya mengecewakan. Padahal, sebelum pertandingan Zverev menyatakan bahwa kelelahan yang menyertainya selama turnamen-turnamen di Asia bukan lagi masalah.

"Luar biasa. Saya hampir sedikit terkejut melihat betapa bagusnya permainan saya melawan Sascha," kata Musetti setelah meraih kemenangan keempatnya dalam enam pertandingan melawan Zverev. Dengan demikian, untuk pertama kalinya sejak 2022, petenis nomor satu dunia kembali kalah dalam pertandingan pertamanya sebagai pemuncak peringkat. Jan-Lennard Struff kini menjadi satu-satunya petenis profesional Jerman yang tersisa di turnamen. Ia akan menghadapi petenis Argentina Thiago Agustín Tirante pada Rabu nanti.

Alexander Zverev mendapat penghormatan dari Nadal, Sinner, dan lainnya

Pada Senin, Zverev, yang akan mengakhiri musim ini di puncak peringkat ATP, telah mendapat penghormatan di lapangan dalam sebuah arena di Nanterre, pinggiran Paris. Petenis berusia 29 tahun itu menerima trofi dan ucapan selamat dari sejumlah nama besar melalui pesan video. Di antaranya, spesialis lapangan tanah liat Rafael Nadal serta Jannik Sinner, yang sebelumnya menempati posisi Zverev, menyampaikan kata-kata hangat kepada petenis Jerman tersebut.

"Tentu saja rasanya luar biasa. Menjadi petenis nomor satu dunia benar-benar sulit dipercaya," kata Zverev kepada Sky sebelum pertandingan melawan Musetti, yang juga menyingkirkannya dari turnamen Olimpiade 2024 di Paris. Setelah menjalani tahun yang sulit dan penuh cedera, yang dimulainya sebagai petenis peringkat delapan dunia, Musetti belakangan perlahan kembali menanjak.

Petenis Italia itu juga mengawali pertandingan melawan Zverev dengan baik. Ia mampu mengimbangi lawannya. Ketika Zverev tampak hampir pasti memenangi set pertama pada tie-break, Musetti justru meningkatkan permainannya. Berkat lima poin beruntun, petenis yang tidak diunggulkan itu tiba-tiba unggul 1:0 dalam perolehan set.

Zverev, yang setelah meraih gelar di Paris dan New York tahun ini juga ingin memenangi Davis Cup bersama tim Jerman pada akhir November, kini harus bangkit. Namun, pukulan telak itu menyulitkannya. Break cepat Musetti pada set kedua membawa petenis Italia tersebut menuju kemenangan.