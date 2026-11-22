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Kepergian Roberto De Zerbi dari Olympique Marseille bukan sekadar persinggahan dalam karier kepelatihannya, juga bukan keputusan teknis yang langsung terlupakan begitu ia meninggalkan Stade Vélodrome. Kepergian itu meninggalkan luka yang hingga kini masih dikenang sang pelatih asal Italia dengan getir, setelah ia merasa harus menanggung akibat dari kegagalan yang bukan hanya tanggung jawabnya seorang, dan bahwa sejumlah janji yang ia terima saat mengambil alih tugas tak pernah terealisasi.

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Di saat De Zerbi kembali bersinar bersama Tottenham, ia tak ragu membuka kembali lembaran pengalamannya di Prancis. Ia melontarkan kritik terang-terangan kepada para mantan petinggi Marseille, sekaligus mengungkap betapa besar rasa sakit yang menyertai kepergiannya dari klub yang sebenarnya ingin ia bela selama bertahun-tahun.

Pelatih asal Italia Roberto De Zerbi kembali menunjukkan tajinya setelah membawa Tottenham bangkit secara mengesankan di Liga Primer Inggris, menyusul awal yang tersendat pada musim 2026-2027 ini.

De Zerbi mengambil alih kursi kepelatihan tim asal London itu pada Maret lalu dan berhasil menyelamatkannya dari degradasi pada musim sebelumnya, sebelum menghadapi tantangan berat di awal musim baru akibat hasil yang menurun dan performa yang tidak stabil.

Namun, beberapa pekan terakhir membawa perubahan besar bagi tim. Tottenham meraih tiga kemenangan beruntun sepanjang Oktober, termasuk dua kemenangan penting atas Chelsea dan Crystal Palace, sehingga kembali ke paruh atas klasemen.

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Kebangkitan ini tak luput dari perhatian. De Zerbi dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Liga Primer Inggris bulan Oktober, sebagai bentuk apresiasi atas kerjanya mengembalikan tim ke jalur yang benar.

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Meski begitu, kesuksesan barunya belum membuatnya melupakan pengalaman penuh gejolak bersama Marseille, klub yang ia tinggalkan pada Februari lalu setelah 18 bulan menangani tim, di tengah perselisihan dan perasaan yang kian kuat bahwa janji-janji yang diberikan kepadanya tidak ditepati.

De Zerbi: Saya Jadi Kambing Hitam bagi Semua Orang

Saat berbicara tentang pengalamannya bersama klub Prancis tersebut, pelatih asal Italia itu tak menyembunyikan kekecewaannya atas cara hubungannya dengan Marseille berakhir. Ia menilai dirinya kerap menjadi pihak yang dibebani tanggung jawab atas berbagai krisis, padahal persoalan yang ada menuntut semua pihak dimintai pertanggungjawaban.

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Dalam pernyataan yang dikutip situs Prancis Foot Mercato, De Zerbi mengatakan: "Sering kali saya menjadi kambing hitam bagi semua orang. Namun, di klub dan kota sebesar dan sepenting ini, semua orang harus memikul tanggung jawab, bukan hanya segelintir orang. Saya salah satunya."

Kata-kata ini mencerminkan masih adanya perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri pelatih asal Italia itu. Ia memandang penilaian atas kiprahnya tidak objektif, dan bahwa membebankan tanggung jawab atas penurunan performa tim hanya kepadanya mengabaikan besarnya tantangan yang dihadapi klub pada periode tersebut.

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De Zerbi tak berhenti pada kritik soal caranya dijadikan pihak yang bertanggung jawab. Ia melangkah lebih jauh dengan mengungkap alasan yang lebih mendalam di balik rasa getirnya, seraya menegaskan bahwa kepergiannya bukanlah skenario yang ia bayangkan saat setuju melatih Marseille.

"Saya menyesal, karena ketika bergabung dengan Marseille, saya sangat ingin bertahan di sana dan mengira akan berada di sana selama bertahun-tahun. Namun, beberapa orang tidak menepati janji mereka kepada saya dan mengatakan hal-hal yang tidak mereka penuhi," ujar pelatih asal Italia itu.

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Ia menambahkan sambil mengenang titik balik hubungannya dengan klub: "Satu setengah tahun berlalu sebelum Trophée des Champions di Kuwait, dan kami nyaris meraih gelar itu setelah 12 tahun menanti. Sejak laga itu, situasinya mulai memburuk dan terus memburuk hingga saya pergi."

De Zerbi menutup pernyataannya dengan menegaskan tempat istimewa klub Prancis itu di hatinya: "Marseille adalah salah satu klub yang paling dekat di hati saya, bersama Foggia. Saya sangat menderita ketika pergi, karena saya telah memberikan segalanya untuk Marseille."

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Lewat pernyataan ini, pelatih Tottenham itu kembali menyoroti cerita di balik kepergiannya dari Stade Vélodrome, sekaligus menegaskan bahwa kesuksesan yang kini ia raih di Inggris belum menghapus kepahitan dari pengalaman yang ia harapkan menjadi proyek jangka panjang, sebelum akhirnya berakhir dengan janji-janji yang tak terwujud dan perselisihan yang tak kunjung tuntas.