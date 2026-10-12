Pada 2012, Harry Kane, yang kelak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dan andalan gol FC Bayern, kabarnya ditawarkan kepada klub Norwegia itu. Namun, transfer tersebut gagal karena keadaan yang tak biasa. Kisah itu diceritakan mantan pencari bakat Viking, Gary Goodchild, menjelang duel mantan klubnya melawan klub tersukses Jerman di Liga Champions pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video).

"Saya diberi tahu bahwa dia mungkin tertarik bergabung dengan Viking," kata Goodchild kepada surat kabar Stavanger Aftenblad tentang peristiwa lebih dari 14 tahun lalu itu. Menurutnya, saat itu "tak seorang pun" mengenal Kane. Sang penyerang masih menunggu kesempatan untuk bersinar di Tottenham Hotspur dan berulang kali dipinjamkan: ke Leyton Orient, Millwall FC, lalu Norwich dan Leicester City.

"Orang-orang yang saya ajak bicara merasa bahwa peminjaman ke Skandinavia bisa baik untuknya," tutur Goodchild. Ia pun pergi ke Inggris untuk melihat langsung Kane, yang saat itu bermain sebagai penyerang untuk Millwall. Namun, Kane absen karena cedera dalam pertandingan yang hendak disaksikannya. Goodchild pun pulang tanpa mendapat gambaran lebih jelas tentang Kane.

"Tak lama kemudian, dia masuk tim utama" Spurs, kata Goodchild, "dan selebihnya adalah sejarah." Pada Selasa, lebih dari satu dekade kemudian, Kane akhirnya akan bermain di Stavanger, kali ini dengan seragam FC Bayern.