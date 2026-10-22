Pembawa acara Ahmed Shobier melancarkan serangan besar-besaran terhadap para pemain Al Ahly, usai hasil imbang 3-3 melawan El Gouna, Rabu kemarin, di Liga Utama Mesir.

Al Ahly sempat tertinggal dengan skor 3-2 hingga menit 90+3, ketika pemain Maroko Achraf Dari mencetak gol penyelamat.

Hasil tersebut memicu gelombang kemarahan besar di kalangan suporter dan pejabat Al Ahly, di tengah penampilan buruk tim pada laga kemarin.

Dari sisinya, Shobier mengatakan dalam pernyataan di radio: ''Al Ahly bermain melawan El Gouna di Stadion Kairo, apa yang seharusnya terjadi? Al Ahly seharusnya menekan dari batas area penalti, tapi yang tidak wajar adalah mereka mundur hingga sepertiga lapangan sendiri atau bahkan setengah lapangan mereka.''



Ia melanjutkan: ''Apakah Al Ahly tim kecil yang harus bertahan setelah mencetak gol? Sesuatu yang sangat aneh dan sangat janggal. Ketika bola memantul dari lini belakang atau dari kiper, tidak ada yang menghalau dan membuangnya ke atas, padahal itu hal yang wajar; tidak ada, semuanya hanya berdiri saling pandang.''

Mantan kiper Al Ahly itu menambahkan: ''Demi Allah Yang Maha Agung, saya menonton pertandingan Al Ahly melawan El Gouna dalam keadaan tercengang. Al Ahly tidak menekan, tidak punya semangat, tidak ada perjuangan dalam merebut bola, bahkan tidak ada fokus dalam mengoper bola, dan saya memberi penghormatan kepada El Gouna atas apa yang mereka tampilkan.''

Ia menambahkan: ''Supaya saya jujur, El Gouna kehilangan dua poin, bukan mendapatkan satu poin. Ya, Al Ahly lebih menyerang dan segalanya, tapi kamu baru menyamakan kedudukan di dua menit terakhir; El Gouna yang lebih baik karena mereka tertinggal dan berhasil bangkit sekali dan dua kali, lalu unggul 3-2.''

Ia melanjutkan: ''Gol ketiga El Gouna lebih aneh dari yang teraneh. Bola dimainkan oleh kiper Mohamed Shaaban, ia menendangnya jauh, dan hanya ada satu pemain El Gouna, yaitu Mohamed Hamdy Zaki, yang melayang dengan bola di tengah para bek, satu orang di antara 3 pemain. Seharusnya kamu bermain aman supaya pemain itu tidak lolos sendirian, tapi tidak, kamu malah terus bermain dan bahkan memasukkan gol ke gawang sendiri, apa ini?! Terus terang, dasar-dasar sepak bola (a b c) tidak ada.''







