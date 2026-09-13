"Saya butuh penjelasan soal aturan ini": Gary Neville meledak marah setelah gol Haaland di derbi

Gary Neville, mantan bintang Manchester United, meluapkan kemarahannya yang begitu besar setelah gol striker Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, disahkan dalam laga kedua tim, malam ini, di Liga Inggris.

Manchester City memenangi derби kota Manchester dengan kemenangan menegangkan atas tuan rumah Manchester United lewat satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford, Minggu hari ini, dalam rangka pekan keempat Liga Inggris Premier League.

Gol tunggal Manchester City dicetak oleh Erling Haaland asal Norwegia pada menit ke-60 dengan memanfaatkan umpan silang di dalam kotak six yards.

Gol tersebut awalnya dianulir setelah asisten wasit mengangkat bendera karena adanya posisi offside, namun teknologi video ikut campur sehingga gol itu akhirnya disahkan.

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Liga Premier menyatakan dalam analisis permainan tersebut: "Erling Haaland mencetak gol untuk memberi Manchester City keunggulan, namun asisten wasit mengangkat benderanya untuk menandakan bahwa pemain Norwegia itu berada dalam posisi offside".

Ditambahkan: "Teknologi video pembantu wasit (VAR) meninjau keputusan wasit yang tidak mengesahkan gol dengan alasan offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi yang sah serta merekomendasikan pengesahan gol tersebut".

Dilanjutkan: "Teknologi video pembantu wasit (VAR) juga menilai bahwa meskipun Enzo Fernandez berada dalam posisi offside, ia tidak memainkan bola tersebut".

Adapun Gary Neville mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan Sky Sports: "Mereka mengesahkan gol itu. Saya benar-benar bingung. Saya butuh penjelasan tentang aturan offside"

Neville menambahkan: "Para pejabat akan gugup soal gol ini, ketika mereka melihat kembali, mereka akan menyadari bahwa mereka telah keliru dalam hal ini".

Ia melanjutkan: "Pertanyaannya adalah: apakah Fernandez, yang berada dalam posisi offside, menghalangi Lisandro Martinez untuk mendapatkan bola? Ya, ia melakukannya".

Di sisi lain, para suporter mengkritik wasit Michael Oliver dan para pejabat teknologi video pembantu karena keputusan tersebut, dan Roy Keane, mantan bintang Manchester United, termasuk di antara mereka yang menganggap Enzo jelas-jelas mengganggu permainan.

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