Mounir Nasraoui, ayah dari bintang Barcelona Lamine Yamal, memicu gelombang kekhawatiran setelah mengunggah pesan misterius yang ditujukan kepada para suporter dan pejabat Barca.

Melalui akun "Instagram"-nya, Mounir berkata: "Halo, selamat pagi untuk seluruh anggota keluarga Barcelona, saya membutuhkan bantuan sebagai pribadi dan sebagai manusia".

Itulah pesan dari Mounir Nasraoui (39 tahun) yang disertai sebuah foto hitam putih dirinya bersama Joan Laporta, presiden klub Barcelona.

Menurut surat kabar "Marca", pesan ini memicu gelombang kekhawatiran di Barcelona, bahkan dikaitkan dengan insiden yang diduga terjadi terkait ayah Lamine Yamal di Bandara Barcelona-El Prat saat ia kembali dari acara Ballon d'Or.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Nasraoui meludahi wajah seorang pelayan perempuan setelah melontarkan kata-kata tajam kepadanya, sebelum terlibat perselisihan dengan salah seorang pengunjung sebuah kafe sebelum menghadiri acara Ballon d'Or.

Untuk saat ini, baik Mounir Nasraoui maupun siapa pun di sekitar Lamine Yamal belum menjelaskan makna dari pesan misterius dan mengkhawatirkan tersebut.

Beberapa jam kemudian, Mounir Nasraoui mengunggah pesan belasungkawa di akun Instagram-nya menyusul kecelakaan kereta api, di mana ia berkata: "Seluruh dukungan dan solidaritas untuk semua keluarga korban kecelakaan kereta api".

Kemudian ia mengunggah sebuah foto bersama penyanyi rap La Foine dan memberinya keterangan: "Saudaraku, rumahku adalah rumahmu".







