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Manajer Manchester City Enzo Maresca meminta kesabaran saat timnya bersiap bertandang ke London Utara untuk menghadapi pemuncak klasemen Liga Primer, Arsenal, dalam laga penting. Pelatih asal Italia itu menilai tidak adil membandingkan skuadnya yang masih berkembang dengan kestabilan tim yang telah dibangun Mikel Arteta di Emirates.

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Penurunan performa City memicu perbandingan yang tak diinginkan

Manchester City bertandang untuk menghadapi juara bertahan Arsenal dengan selisih enam poin di Liga Primer setelah performa mereka merosot tajam . Sempat memimpin klasemen pada awal musim ini, City kini tanpa kemenangan dalam empat pertandingan liga dan hanya meraih dua kemenangan dari tujuh laga terakhir di semua kompetisi.

Kemerosotan itu memicu perbandingan antara dua rival perebutan gelar jelang pertemuan pada Minggu. Namun, City tengah membangun kembali tim setelah kepergian Pep Guardiola, sementara Mikel Arteta telah menghabiskan tujuh tahun untuk membangun kestabilan di London Utara.

Maresca meminta kesabaran selama masa transisi City

Menyebut laga ini sebagai pertemuan antara “empat bulan melawan tujuh tahun”, Maresca berpendapat bahwa awal yang kuat dari City telah menutupi kenyataan bahwa mereka sedang membangun kembali tim. Menjelang lawatan ke London Utara, ia menolak perbandingan dengan kestabilan yang telah lama dibangun Arsenal.

“Kami berada di puncak klasemen selama dua setengah bulan hingga 1 November. Sekarang kami tidak lagi di sana dan semua orang membandingkan,” kata Maresca. “Bagi saya, ini adalah tujuh tahun bersama melawan empat bulan bersama, jadi Anda tidak bisa membandingkannya. Saya paham semua orang berusaha melakukan itu, tetapi dari sudut pandang saya semuanya jelas.”

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Menanggapi penurunan performa timnya belakangan ini, ia menambahkan: “Alasannya sangat mudah dipahami karena kami baru bersama selama empat bulan. Transisi membutuhkan waktu. Mungkin karena kami menang tujuh kali berturut-turut, delapan jika termasuk Liga Champions, semua orang mengira tidak ada masa transisi.

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“Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya bukan pesulap. Ada masa transisi, itu wajar. Kami memiliki delapan atau sembilan pemain baru, manajernya juga baru, jadi Anda perlu waktu. Anda bisa melihat betapa rumitnya masa transisi di klub-klub lain. Bagi saya, ini sepenuhnya wajar. Saya benar-benar tenang, sama sekali tidak panik, sembari memahami bahwa kami harus memenangi pertandingan karena itulah tugas kami. Bagi saya, semuanya wajar.”

Pelatih meredam kekhawatiran soal Haaland dan pembicaraan gelar

Maresca juga meredam kekhawatiran soal Erling Haaland setelah sang penyerang mengatakan “Anda harus mempertanyakan segalanya” seusai hasil imbang melawan Napoli di Liga Champions pada pertengahan pekan. “Wajar jika hasil pertandingan memengaruhi suasana hati, itulah sebabnya kami harus memenangi pertandingan,” kata Maresca. “Saya tidak melihat ada masalah dengan Erling. Erling adalah seorang pemenang. Wajar jika ia tidak senang ketika kami tidak menang. Bukan hanya Erling, semua orang juga begitu. Jangan lupa, tiga pekan lalu ia menari di lapangan.”

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Dengan mengutamakan kemajuan jangka panjang ketimbang terlalu dini membicarakan gelar, pelatih asal Italia itu menambahkan: “Saat ini penting, tetapi masa depan jauh lebih penting dalam hal meningkatkan kemampuan dan membangun sesuatu bersama tim. Posisi kami pada Minggu malam, baik jika kami menang, kalah, maupun imbang, memang penting, tetapi musim ini masih panjang.

“Kita akan lihat posisi kami pada Februari dan Maret, lalu dari sana Anda bisa menetapkan target. Saat ini, menurut saya tidak ada gunanya membicarakan target atau posisi kami pada akhir musim.”

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Namun, ia menegaskan bahwa lawatan hari Minggu untuk menghadapi sang juara akan menguji karakter skuadnya. “Anda harus menunjukkan karakter,” lanjutnya. “Itulah sebabnya ini juga pertandingan yang bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana karakter kami dan, dari sana, mencoba memahami situasinya.”

Ujian melawan Arsenal menjadi tolok ukur penting bagi karakter City

Meski Maresca akan menunda penetapan target yang jelas hingga Februari atau Maret, lawatan ke markas Arsenal pada Minggu akan langsung menjadi tolok ukur ketangguhan City. Mengakhiri rentetan empat laga liga tanpa kemenangan saat menghadapi tim juara asuhan Arteta yang sudah mapan akan memperbaiki suasana setelah hasil imbang yang mengecewakan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan, sekaligus menunjukkan bahwa tim yang sedang dibangun kembali oleh Maresca mampu menghadapi ujian berat dalam perebutan gelar.