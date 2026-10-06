Kristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, menyampaikan permohonan maafnya kepada rekan-rekannya dan rakyat Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan tim menjelang laga melawan Denmark di UEFA Nations League, sembari meminta agar sanksi dijatuhkan kepadanya.

Ronaldo mengejutkan semua pihak dengan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal 24 jam sebelum pertandingan yang menjadi bagian dari matchday ketiga fase grup UEFA Nations League, di Kopenhagen.

Tindakan Ronaldo tersebut muncul sebagai protes atas pernyataan yang dilontarkan pelatihnya, Jorge Jesus, dalam konferensi pers, yang dalam kesempatan itu menegaskan kewenangan penuhnya dalam memilih susunan pemain dan mengambil keputusan teknis.

Sang Don absen dalam dua laga melawan Denmark dan Norwegia pada matchday ketiga dan keempat fase grup, sementara beredar kabar mengenai keinginannya untuk pensiun dari sepak bola internasional.

Ronaldo meminta sanksi berat untuk dirinya

Namun, Ronaldo mengungkapkan dalam sebuah pernyataan yang dimuat surat kabar "Abola" tentang permohonan maafnya, dan meminta agar sanksi yang sesuai dijatuhkan kepadanya.

Pemain berusia 41 tahun itu berkata, "Saya berutang permohonan maaf kepada rekan-rekan saya karena meninggalkan pemusatan latihan. Meskipun saya menunjukkan ketidakpercayaan total terhadap pelatih, seperti yang bisa disaksikan siapa pun yang hadir dalam percakapan-percakapan itu, saya tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya."

Ia menambahkan, "Saya kembali meminta maaf kepada rakyat Portugal, tetapi ingkarnya janji (dari pihak Jesus) meninggalkan bekas yang mendalam di dalam diri saya. Saya merasa bahwa sejak saat itu, keberadaan saya hanya akan merugikan timnas, dan karena itu saya melakukan apa yang selalu saya katakan akan saya lakukan jika saya merasa tidak berguna: saya mengemasi barang-barang saya dan pergi."

Sang Don melanjutkan, "Federasi Portugal harus menilai tindakan saya dan menjatuhkan sanksi yang semestinya. Dan menurut saya, sanksinya tidak seharusnya diringankan. Saya bukan pemain biasa; saya adalah kapten tim, dan hal itu merupakan faktor yang memberatkan."

Ia menutup pernyataannya dalam hal ini dengan mengatakan, "Saya memang sudah meminta maaf, tetapi saya tahu bahwa setiap tindakan harus ada konsekuensinya. Dan setiap orang yang bekerja di sepak bola, seperti saya, tahu bahwa terlepas dari kedudukan seseorang, aturan berlaku sama untuk semua."

Larangan bermain bisa mencapai 6 bulan

Menurut regulasi disipliner Federasi Sepak Bola Portugal, Ronaldo bisa dikenai larangan bermain untuk jangka waktu antara satu bulan hingga enam bulan, selain denda finansial, jika kepergiannya dari pemusatan latihan dianggap tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Regulasi tersebut menyatakan bahwa "setiap pemain, setelah dipanggil secara sah, yang pergi tanpa alasan yang dibenarkan atau tidak menghadiri latihan, pertandingan, atau aktivitas apa pun dari timnas, atau yang terkait dengan representasi olahraga Federasi Sepak Bola Portugal atau Portugal, dihukum dengan larangan bermain untuk jangka waktu antara satu hingga enam bulan, dan sebagai tambahan, jika pemain tersebut berstatus profesional, dengan denda antara 5 hingga 10 unit perhitungan."

Berdasarkan nilai unit perhitungan yang ditetapkan sebesar 102 euro, maka denda finansial yang mungkin dijatuhkan berkisar antara sekitar 500 hingga 1.000 euro.