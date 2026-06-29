"Saya bukan orang yang tepat"... Sami Al-Jaber menghindar dari tugas di Federasi Sepak Bola Arab Saudi!

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya mengenai kabar yang mengaitkannya dengan jabatan ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan Yasser Al-Mashel yang mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin dini hari tadi.

Al-Meshal mengundurkan diri dari jabatannya setelah terjadi protes besar-besaran dari para pendukung, akibat tersingkirnya tim nasional Saudi dari babak penyisihan grup, dengan hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan sehingga berada di posisi terbawah Grup 8. Baca selengkapnya

Platform media sosial “X” dipenuhi dengan berbagai seruan dari para penggemar agar Sami Al-Jaber menjabat sebagai ketua Federasi Sepak Bola, yang mendorongnya untuk menanggapi melalui program “Nadina”: “Saya tidak tahu dari mana asal kabar ini, karena ada banyak orang yang bisa menjalankan tugas ini lebih baik daripada saya.”

Ia menambahkan: “Saya bukanlah orang yang tepat untuk tugas ini saat ini. Saya juga mendengar, seperti kalian, pembicaraan tentang penunjukan saya sebagai ketua Federasi Sepak Bola Saudi, dan saya tidak mengetahui hal lain mengenai hal ini.”

Sami Al-Jaber merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah sepak bola Saudi, yang memiliki wawasan budaya dan gagasan yang unik. Ia pernah menjabat sebagai pelatih dan presiden Al-Hilal, serta berpartisipasi dalam berbagai program manajemen dan teknis bersama Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).