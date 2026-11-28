Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mauricio Pochettino membantah anggapan bahwa ia menjadi "terlalu ramah" sejak mengambil alih Manchester United. Ia menegaskan masih memiliki ketegasan yang menjadi ciri khasnya saat menangani Tottenham. Pelatih asal Argentina itu memperingatkan skuadnya bahwa ia siap bersikap tegas dan menuntut saat berupaya mengubah budaya di Carrington.

Iklan

Redknapp pertanyakan ketegasan Pochettino di Old Trafford

Mantan gelandang Inggris Jamie Redknapp memicu perdebatan di The Overlap bersama Tim Sherwood dengan mengklaim bahwa pelatih berusia 54 tahun itu telah kehilangan ketegasan yang ia tunjukkan di Southampton dan Tottenham.

Tanpa ditanya soal itu dalam konferensi pers Jumat, Pochettino membela metodenya dengan tegas. Ia tiba sepekan lalu ketika United terpuruk di zona degradasi Liga Primer setelah awal musim yang buruk.

Pochettino bedakan sikap "ramah" dan "baik"

Redknapp membandingkan intensitas Pochettino pada masa lalu dengan sikapnya yang santai di United. "Saat melihat Pochettino di Southampton dan Tottenham, bagi saya dia tampak memiliki jiwa petarung khas Argentina," kata Redknapp. "Sekarang saya melihatnya melakukan tos dengan semua orang, memakai gelang, dan rambutnya tertata. Saya rasa dia sudah terlalu ramah. Saya sungguh berpikir begitu."

Pochettino menolak pandangan itu dan menegaskan bahwa orang-orang telah salah memahami pendekatannya. "Jangan salah memahami kata-kata saya," ujar Pochettino. "Terkadang kita mencampuradukkan dua kata yang mungkin memiliki makna serupa: ramah dan baik.

Iklan Iklan

"Saya bukan orang yang ramah. Saya bukan orang yang ramah. Kita harus menjadi orang baik. Itu hal yang berbeda," tegasnya. "Saya bukan orang yang ramah. Saya berusaha menjadi orang baik. Kami tahu kapan harus menekan, kapan harus bersikap tegas, dan kapan harus membangun sesuatu untuk memperbaiki suasana, hubungan, dan semuanya. Dua hal itu berbeda."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 10.00 BRE Tonton

Sesi latihan lebih panjang dan 14 jam kerja untuk atasi keterpurukan United

Pochettino telah memperpanjang sesi latihan dibandingkan rutinitas Michael Carrick, meski ia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan diri di tengah sorotan tajam sangat penting.

"Saya rasa ini mudah bagi kami karena kami baru tiba sepekan lalu," kata Pochettino. "Mudah untuk datang ke sini dengan energi penuh, bersikap positif, dan berusaha membangun keyakinan yang kami butuhkan. Namun, tentu saja ini sangat berat bagi para pemain karena kami tidak bisa menjauh dari semua kegaduhan di sekitar klub sepak bola ini. Ini bukan hanya terjadi di klub ini. Ini terjadi di setiap klub yang tidak tampil baik. Itulah sebabnya ini sangat berat bagi para pemain."

Iklan

Beban kerjanya yang tak kenal lelah bahkan membuat pertemuannya dengan Sir Alex Ferguson, sosok panutannya sebagai pelatih, tertunda. "Saya belum mendapat kesempatan," tambah Pochettino. "Saya sampaikan seluruh kekaguman dan rasa sayang saya kepadanya, dan saya berjanji akan mengirim pesan. Begini, bukan berarti saya tidak mengatakan apa-apa. Saya menghabiskan 12, 13, 14 jam di tempat latihan ini dan saya tidak punya waktu. Anda tahu, kami benar-benar fokus berusaha menyediakan segala yang dibutuhkan untuk mulai meningkatkan penampilan kami."

Kunjungan Brentford jadi laga pertama Pochettino di Old Trafford

Pochettino akan memimpin laga di Old Trafford untuk pertama kalinya saat Brentford bertandang pada Sabtu. Dengan United masih terjebak di zona degradasi, pertandingan itu menjadi ujian langsung apakah sesi latihannya yang lebih panjang dan energi positifnya mampu mengatasi kegaduhan dari luar serta membangkitkan skuad yang kepercayaan dirinya rapuh.