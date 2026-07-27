Roma - Andrea Pirlo, legenda lini tengah Italia, memecah keheningannya terkait polemik yang berkembang seputar pencalonannya untuk melatih timnas Italia, dengan menegaskan bahwa dirinya "mengetahui tadi malam bahwa ia tidak lagi menjadi kandidat untuk mengemban tugas tersebut", menyusul krisis yang dipicu oleh kerja sama profesionalnya dengan perusahaan taruhan asal Rusia "Fonbet", yang berujung pada situasi memalukan sehingga memaksa Federasi Sepakbola Italia meninjau ulang pencalonannya.

Dalam pernyataan yang ia unggah melalui akun resminya di platform "Instagram", Pirlo mengungkapkan kekecewaan mendalamnya atas berubahnya sebuah persoalan teknis menjadi arena perdebatan publik dan tudingan, seraya menegaskan bahwa komitmennya terhadap hukum dan kontrak profesional tidak serta-merta mencerminkan sikap politik atau ideologi.

Pencalonan Pirlo untuk melatih "Azzurri" sebelumnya telah memicu badai kritik di kalangan masyarakat Italia, akibat kiprahnya sebagai duta global untuk perusahaan taruhan Rusia, sesuatu yang oleh sebagian pihak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nasional, sementara tingkat penolakan bahkan sampai pada ancaman untuk menempuh langkah hukum guna mencegah penunjukannya.

Sang juara Piala Dunia 2006 mengatakan: "Dalam beberapa hari terakhir, saya mengikuti dengan penuh kepahitan polemik yang berkembang seputar nama saya dan kemungkinan menjabat sebagai direktur teknik timnas Italia. Demi menghormati institusi, federasi, dan semua pihak yang berkepentingan, saya memilih untuk tetap diam hingga saat ini, tetapi kini saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan beberapa aspek mendasar."

Pirlo, yang pernah menangani Juventus sebagai pelatih pada musim 2020-2021, menambahkan: "Sepanjang perjalanan karier saya, baik sebagai pemain maupun pelatih, saya selalu mematuhi hukum negara-negara tempat saya bekerja dan kontrak-kontrak yang saya tandatangani secara sah. Memberikan makna politis pada kerja sama profesional ini berarti menyematkan kepada saya keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan, dan sama sekali bukan bagian dari keyakinan saya."

Pria berusia 48 tahun itu menyampaikan terima kasihnya kepada Paolo Maldini dan Leonardo, yang bertanggung jawab atas urusan teknis di Federasi Italia, dengan mengatakan: "Saya ingin berterima kasih kepada Maldini dan Leonardo atas penghargaan dan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya sepenuhnya menyadari pengalaman, kompetensi, dan kecintaan mereka yang abadi terhadap sepakbola Italia."

Di penutup pernyataannya, Pirlo mengungkapkan penyesalannya atas berubahnya sebuah keputusan olahraga menjadi pertarungan opini publik, seraya menegaskan bahwa rasa cintanya kepada negaranya tidak dapat ditawar atau diragukan, dengan mengatakan: "Saya menyesalkan bahwa sebuah keputusan olahraga begitu cepat diseret ke dalam perdebatan publik yang berakhir dengan penyematan makna dan niat yang bukan milik saya. Cinta saya kepada Italia tidak bergantung pada sikap sesaat, ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas saya, dan akan selalu demikian."

Perlu dicatat bahwa Federasi Sepakbola Italia belum mengeluarkan keputusan resmi terkait urusan teknis timnas, di tengah polemik yang masih berlangsung seputar pilihan-pilihan yang tersedia untuk menggantikan pelatih sebelumnya.