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Liam Rosenior akhirnya angkat bicara soal sorotan tajam dan olok-olok di dunia maya yang mewarnai masa singkatnya di Chelsea. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan “bahan lelucon” seperti yang digambarkan. Pelatih berusia 42 tahun itu hanya bertahan 107 hari di kursi pelatih Stamford Bridge. Ia meyakini kepergiannya dipicu oleh narasi dari luar, bukan kemampuan taktisnya di lapangan.

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Narasi mengalahkan kenyataan di Stamford Bridge

Rosenior membalas kritik di media sosial yang menjadikannya bahan olok-olok selama masa singkat dan penuh gejolak sebagai manajer Chelsea. Pria asal Inggris itu menjadi sasaran meme yang terus bermunculan dan ejekan, mulai dari kekeliruannya di area teknis hingga gaya khasnya saat melatih.

Dalam satu kejadian yang melibatkan Estevao Willian, pemain muda itu bercanda dengan manajernya setelah video Rosenior gagal mengontrol bola di tepi lapangan saat melawan Arsenal menjadi viral. Mengenang suasana menjelang kepergiannya, Rosenior mengisyaratkan bahwa pandangan orang-orang di luar klub terhadap dirinya menjadi lebih penting bagi para pengambil keputusan di klub daripada pekerjaan yang ia lakukan bersama skuad di balik layar.

Berbicara kepada majalah Prancis So Foot, Rosenior mengungkapkan betapa ganjilnya pengalaman menyaksikan reputasinya diruntuhkan di dunia maya. "Sebenarnya, momen yang paling membuat saya khawatir justru terjadi di awal, ketika kami meraih lima kemenangan beruntun," jelasnya. "Klub mana pun pasti senang dengan rentetan hasil seperti itu, tetapi Chelsea tidak. Anda meraih hasil bagus dan menjadi sorotan. Lalu, muncul semacam efek bola salju di media. Mereka mengolok-olok instruksi yang saya berikan kepada Garnacho lewat secarik kertas ketika kami bermain dengan sepuluh orang menghadapi PSG. Pakaian yang saya kenakan menjadi bahan lelucon, begitu juga cara saya berbicara. Saya bukan bahan lelucon!"

Dari awal yang menjanjikan menjadi mimpi buruk di Stamford Bridge

Ejekan itu mencapai puncaknya ketika Chelsea tersingkir secara memalukan dari Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Rosenior menjadi sasaran lelucon luas setelah menyerahkan catatan taktik kepada Alejandro Garnacho pada menit ke-83 saat Chelsea tertinggal agregat 8-2.

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Rosenior hanya bertahan 107 hari sebagai manajer Chelsea setelah didatangkan dari klub saudara Strasbourg untuk menggantikan Enzo Maresca. Meski masa kepemimpinannya dimulai dengan menjanjikan lewat enam kemenangan dalam tujuh pertandingan pertamanya, performa Chelsea segera merosot dengan tujuh kekalahan dalam delapan pertandingan terakhirnya sebelum ia akhirnya dipecat.

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Pelajaran berharga di tengah sorotan

Meski pemecatannya menyakitkan dan serangan terhadapnya bersifat pribadi, Rosenior menegaskan bahwa ia tidak menyesal menerima pekerjaan di salah satu klub yang paling disorot di dunia. Ia memandang periode empat bulan itu sebagai langkah penting dalam perkembangan kariernya, pengalaman berharga yang membuka jalan bagi kesuksesannya saat ini bersama Paris FC, yang berada di posisi keempat Ligue 1 setelah sembilan pertandingan, hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain.

Rosenior menjelaskan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan citra tertentu. "Itu pengalaman terbaik dalam hidup saya, sekaligus yang paling berat. Pengalaman itu luar biasa, meski hanya berlangsung empat bulan. Saya tidak ingin membahas detailnya sekarang; suatu hari nanti saya akan membicarakannya, ketika waktunya tepat. Namun, di negara yang menjunjung tinggi toleransi, apa yang terjadi di sana tidak ada hubungannya dengan sepakbola. Di Inggris, ada anggapan yang sudah terbentuk tentang seperti apa seharusnya seorang pelatih Liga Primer dan bagaimana ia harus bersikap. Anda harus menyesuaikan diri dengan standar itu. Orang-orang yang mengenal saya tahu bahwa saya berusaha bersikap tulus dan menjadi diri sendiri."

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Menemukan penebusan di sepakbola Prancis

Rosenior menutup dengan menyoroti pelajaran yang ia petik selama berada di Stamford Bridge, yakni betapa mudahnya sebuah narasi dibangun. "Namun, saya tidak punya kendali atas cara media menggambarkan atau membicarakan saya," tambahnya. "Yang kini saya pahami, dan ini penting bagi semua pelatih di seluruh dunia, adalah bahwa media sosial, atau media secara umum, dapat membentuk opini publik tentang kualitas seorang pemain atau pelatih. Tentu saja, ini bukan hal baru, tetapi pelajaran terbesar dari masa saya di Chelsea adalah menyadari bahwa mereka juga mampu membangun seluruh narasi tentang perjalanan sebuah klub."