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Bintang Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, angkat bicara soal julukan "Raja Baku" yang diberikan para pemain kepadanya, setelah tampil gemilang dalam laga Barca melawan Sabah malam ini.

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Harian "Mundo Deportivo" menulis: "Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Anthony Gordon memiliki kecintaan khusus terhadap Azerbaijan, dan kegemarannya pada Baku berlanjut setelah pertandingan hari Rabu."

Barcelona meraih kemenangan yang layak dengan skor 4-1 di kandang Sabah, wakil Azerbaijan, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini, dalam lanjutan matchday kelima fase grup Liga Champions.

Anthony Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-31, lalu kembali mencetak gol kedua (50) untuk membukukan dua gol pribadi dalam laga tersebut. Karim Adeyemi kemudian mencetak gol ketiga (55), sebelum Gabriel Jesus menutup pesta empat gol Barcelona lewat gol keempat (60). Adapun satu-satunya gol Sabah dicetak oleh Mikalz (63).

Dengan demikian, Gordon kini telah mencatatkan 15 kontribusi gol sepanjang kiprahnya di Liga Champions bersama Newcastle United dan Barcelona, terdiri dari 13 gol dan dua assist.

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Sebanyak 11 dari 15 kontribusi gol Gordon tersebut terjadi dalam laga tandang timnya, yakni 10 gol dan satu assist.

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Uniknya, enam dari 10 gol tandang yang dicetak penyerang asal Inggris itu di Liga Champions tercipta di Azerbaijan.

Gordon mencetak empat gol bersama Newcastle United ke gawang Qarabag pada Februari lalu, sebelum menyumbang dua gol bersama Barcelona ke gawang Sabah pada Rabu ini.

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Dengan begitu, Anthony Gordon menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak enam gol tandang di satu negara dalam tahun kalender yang sama di Liga Champions, menurut akun statistik "MisterChip".

Pemain asal Britania Raya itu membahas hal tersebut seusai pertandingan, ketika ditanya sambil bercanda apakah dirinya adalah "Raja Baku": "Saya tidak akan mengatakan itu (tertawa), tetapi ini tempat yang sangat istimewa bagi saya. Saya bisa saja mencetak hat-trick, tetapi saya menyia-nyiakan peluang itu dengan kaki kiri. Saya sangat senang."

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Sang winger mengakui bahwa pertandingan ini tidak mudah, terutama karena bermain jauh dari negaranya: "Beberapa hari terakhir tidak mudah karena perjalanan dan harus berjauhan dengan keluarga saya. Namun, kami telah menjalankan tugas kami dan kami menghormati Sabah. Mereka tim yang hebat."

Gordon juga memuji penampilan apik Barcelona: "Kami melakukan pressing dengan keras di area depan lapangan, kami mendapatkan peluang dan berhasil memanfaatkannya. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini. Mencetak gol selalu menjadi tujuan kami. Kami tidak pernah berhenti menyerang, itulah gaya bermain kami."

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Ia menutup pernyataannya dengan bercanda ketika ditanya apakah ingin kembali ke Baku: "Saya ingin kembali (tertawa). Semoga saya bisa segera kembali."

Posisi Barcelona setelah menang atas Sabah

Berkat kemenangan yang layak ini, Barcelona naik ke posisi keempat dengan koleksi 12 poin dari empat kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, wakil Azerbaijan tersebut berada di posisi ke-32 dengan tiga poin, hasil dari satu kemenangan dan empat kekalahan.

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Meski Barcelona tampil sangat dominan, tim asal Azerbaijan itu menunjukkan keberanian besar. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga beberapa kali mencoba mengancam gawang Juan Garcia dengan memanfaatkan naiknya kedua bek sayap Barcelona serta kecepatan para pemainnya dalam transisi dari bertahan ke menyerang, sehingga laga berlangsung sangat seru dan membangkitkan antusiasme penonton.

Namun, pengalaman Barcelona dan kekuatan para pemainnya perlahan mulai berbicara, terutama lewat pergerakan trio lini serang pilihan Hansi Flick, yang membuktikan mampu menjadi pembeda kapan saja berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuan bermain di ruang sempit.