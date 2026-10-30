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Manajer Chelsea, Xabi Alonso, memberikan kabar terbaru secara menyeluruh mengenai kondisi cedera para pemain menjelang pertandingan melawan Manchester United pada Sabtu, sekaligus mengonfirmasi bahwa Maxence Lacroix akan absen selama beberapa pekan. Alonso juga mengenang tiga bulan pertamanya yang sibuk menangani tim di Stamford Bridge.

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Lacroix absen, Chelsea hadapi masalah di lini pertahanan

Bek Chelsea Maxence Lacroix dipastikan absen hingga setelah jeda internasional mendatang akibat cedera, demikian dikonfirmasi pelatih Xabi Alonso. Kondisi ini membuat Chelsea kekurangan pilihan di posisi bek tengah menjelang laga melawan Manchester United.

Namun, Alonso mengungkapkan bahwa sesama bek Pep Chavarria telah kembali masuk skuad pertandingan.

Gelandang Moises Caicedo juga telah dinyatakan bisa bermain setelah sempat mengalami masalah kebugaran ringan.

Alonso bahas peluang Fofana dan kemungkinan Martinez memakai masker pelindung

Dengan Lacroix absen, Alonso mendukung Wesley Fofana untuk mengambil peran lebih besar bersama Levi Colwill dan Josh Acheampong. "Dengan cederanya Max, kami punya Wes... Meski dia gagal mengeksekusi penalti, saya pikir dia bermain bagus. Penampilannya konsisten, dia tampil tangguh dan saya melihat banyak hal positif," kata Alonso.

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Mengenai kemungkinan kembalinya kiper Emi Martinez, Alonso mengatakan: "Jika dia siap bermain, kemungkinan dia perlu memakai masker pelindung wajah."

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Bek muda Aaron Anselmino masih absen dalam proses pemulihan dari masalah kebugaran yang berulang.

Alonso renungkan proses belajar yang cepat di Chelsea

Mengenang tiga bulan pertamanya di bangku pelatih Stamford Bridge, Alonso mengakui bahwa pengalamannya terasa sangat intens. "Oh, banyak hal. Begitu banyak hal. Mungkin saya bisa menulis setengah buku dari tiga bulan ini. Masih banyak lagi yang akan datang," ujar Alonso sambil tersenyum.

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Menanggapi soal disiplin setelah Cole Palmer baru-baru ini mendapat kartu merah saat melawan Tottenham, Alonso menambahkan: "Kami sudah berbicara, ya, tentang pertandingan itu, tentang hal-hal yang bisa kami perbaiki... Cole cerdas, dia mencintai sepakbola, dia senang menikmatinya."

"Agar kami merasa tampil konsisten, saya pikir kami harus lebih teratur," tegas sang pelatih.

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Chelsea incar konsistensi mulai dari laga melawan Manchester United

Alonso mendesak para pemainnya untuk berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang kuat demi membangun kestabilan taktik jangka panjang.

Sang pelatih mengharapkan penampilan yang jauh lebih baik dibandingkan saat timnya mengalami kemunduran di kompetisi domestik akhir pekan lalu.

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Chelsea membidik tiga poin penting di kandang saat menghadapi Manchester United di Stamford Bridge.