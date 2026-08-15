Ryan Flamingo mendapat kritik keras di ESPN setelah PSV meraih kemenangan susah payah 2-1 saat bertandang ke markas Excelsior. Bek tersebut kalah dalam duel udara penting dari Casper Widell pada babak kedua saat gol penyeimbang tim Rotterdam tercipta. Mario Been dan Hugo Borst melontarkan penilaian kritis terhadap penampilan pemain PSV itu.

Been terutama melihat kurangnya sisi tanpa ampun dalam diri Flamingo. “Ini persoalan sederhana, yaitu memenangi duel Anda, dan Flamingo kalah cukup mudah,” kata sang analis. “Mungkin untuk bola-bola seperti ini Anda harus bertahan sedikit lebih jauh dari gawang.”

Menurut Been, momen itu cocok dengan masalah yang lebih besar yang ia lihat pada pemain PSV tersebut. “Dia sangat mudah kalah dalam duel dan itu menunjukkan bahwa dia bukan benar-benar bek yang tanpa ampun. Dia punya momen-momen hebat di lini tengah, terutama pada masanya di Utrecht, tetapi menurut saya dia tidak cukup tanpa ampun untuk menyapu bola-bola seperti ini saat bermain di jantung pertahanan.”

Borst kemudian melangkah lebih jauh lagi. “Saya bukan pendukung PSV, tetapi saya bisa membayangkan sebagai suporter Anda benar-benar sudah muak dengan orang itu,” ujar sang kolumnis, yang langsung diprotes Marciano Vink. Borst juga mempertanyakan apakah lingkungan lain mungkin bisa berdampak baik bagi Flamingo.

Vink justru dengan tegas membela bek 23 tahun itu dan menunjuk pada penampilan-penampilan kuat sebelumnya. “Pada saat Boscagli berdiri di sampingnya dan kemudian juga Schouten di Liga Champions, dia sendirian menjaga ruang-ruang besar melawan para superstriker sejati yang dijual seharga puluhan juta. Melawan Gyökeres (saat itu bermain untuk Sporting CP, red.) misalnya, dia benar-benar mampu menunjukkan kualitasnya.”

“Dia adalah pemain yang harus punya kepercayaan diri,” lanjut Vink. “Saya juga berpikir gol yang dia cetak pekan lalu melawan Fortuna benar-benar sangat berarti baginya.” Pada saat yang sama, sang analis mengakui bahwa sikap terlalu santai kadang merugikan Flamingo: “Itu sedikit banyak memang ada pada dirinya.”

Dalam hal itu, Vink menarik perbandingan dengan Frank de Boer. “Dia juga membuat kesalahan-kesalahan seperti ini, hanya saja Frank de Boer juga sangat cerdas, sangat kuat secara taktis, dan kuat secara posisi. Flamingo tidak punya itu.” Ketika ditanya apakah Flamingo mungkin lebih merupakan gelandang, Vink menjawab tegas: “Sebenarnya dia berada di antara gelandang dan bek.”