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Remaja Liverpool Rio Ngumoha menargetkan meraih Ballon d'Or setelah terinspirasi oleh keberhasilan bersejarah Harry Kane. Pemain sayap berbakat itu yakin kesuksesan terbaru penyerang Inggris tersebut dapat memotivasi generasi baru pemain untuk menjadi yang terbaik di dunia.

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Ngumoha bermimpi meraih Ballon d'Or

Ngumoha dengan berani menyatakan ambisinya untuk memenangi Ballon d'Or sepanjang kariernya. Pemain berusia 18 tahun itu yakin memiliki bakat alami dan tekad untuk kelak meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola tersebut.

Pernyataan ambisiusnya muncul setelah keberhasilan Kane meraih penghargaan bergengsi itu bulan lalu. Striker Bayern Munich tersebut mencetak sejarah dengan menjadi orang Inggris pertama yang memenanginya sejak Michael Owen melakukan hal serupa pada 2001. Penyerang muda itu berharap dapat mengikuti jejak yang sama seiring pesatnya perkembangan kariernya di Anfield.

Kemenangan Kane menginspirasi generasi baru

Ngumoha merasa pencapaian besar striker Bayern itu akan berdampak mendalam pada generasi talenta Inggris saat ini. Ia menegaskan bahwa melihat seorang rekan senegaranya diakui sebagai pemain terbaik di dunia menjadi motivasi besar bagi para pemain muda.

“Harry Kane memenangi Ballon d'Or jelas merupakan hal besar,” kata Ngumoha, seperti dikutip Reuters. “Itu juga membantu sepakbola Inggris karena semua orang telah melihat salah satu dari kami memenangi Ballon d'Or.

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“Hal itu tentu mendorong lebih banyak orang untuk ingin dikenal sebagai pemain terbaik di dunia. Saya ingin meraihnya dan saya pikir saya bisa melakukannya.”

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Menunjukkan kemampuan di panggung Eropa

Ngumoha sudah menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Liverpool musim ini. Pemain sayap yang dinamis itu dengan cepat memantapkan posisinya sebagai bagian penting dari skuad senior di tengah tekanan besar.

Ia baru-baru ini menunjukkan potensi besarnya di panggung tertinggi Eropa. Ngumoha berperan penting dalam menginspirasi Liverpool meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal di Liga Champions bulan lalu, membuktikan bahwa ia mampu tampil dalam pertandingan penting.

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Penampilan apiknya bersama klub berlanjut tanpa hambatan di level internasional. Ngumoha dengan cepat mendapatkan pengalaman berharga di level tertinggi sebagai bagian dari gelombang baru talenta menyerang Inggris yang menjanjikan.

Ujian Liga Negara menanti Inggris

Performa impresif pemain remaja itu bersama klub membuatnya kembali dipanggil ke skuad Inggris. Ngumoha telah mencatatkan tiga penampilan bersama timnas senior sejak menjalani debut internasionalnya pada Juni.

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Ia kini berharap mendapat banyak kesempatan bermain dalam laga-laga penting Liga Negara pekan ini. Inggris menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis malam. Setelah pertandingan di London itu, skuad Inggris menghadapi lawatan berat. Mereka bertandang ke Madrid untuk menghadapi Spanyol pada Minggu.