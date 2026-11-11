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리오 은구모하 (Rio Ngumoha)Getty Images
Yosua Arya
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“Saya bisa melakukannya!” Bintang muda Liverpool Rio Ngumoha mengincar kejayaan di Ballon d’Or setelah kemenangan bersejarah Harry Kane

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Remaja Liverpool Rio Ngumoha menargetkan meraih Ballon d'Or setelah terinspirasi oleh keberhasilan bersejarah Harry Kane. Pemain sayap berbakat itu yakin kesuksesan terbaru penyerang Inggris tersebut dapat memotivasi generasi baru pemain untuk menjadi yang terbaik di dunia.

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Ngumoha bermimpi meraih Ballon d'Or

Ngumoha dengan berani menyatakan ambisinya untuk memenangi Ballon d'Or sepanjang kariernya. Pemain berusia 18 tahun itu yakin memiliki bakat alami dan tekad untuk kelak meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola tersebut.

Pernyataan ambisiusnya muncul setelah keberhasilan Kane meraih penghargaan bergengsi itu bulan lalu. Striker Bayern Munich tersebut mencetak sejarah dengan menjadi orang Inggris pertama yang memenanginya sejak Michael Owen melakukan hal serupa pada 2001. Penyerang muda itu berharap dapat mengikuti jejak yang sama seiring pesatnya perkembangan kariernya di Anfield.

Kemenangan Kane menginspirasi generasi baru

Ngumoha merasa pencapaian besar striker Bayern itu akan berdampak mendalam pada generasi talenta Inggris saat ini. Ia menegaskan bahwa melihat seorang rekan senegaranya diakui sebagai pemain terbaik di dunia menjadi motivasi besar bagi para pemain muda.

“Harry Kane memenangi Ballon d'Or jelas merupakan hal besar,” kata Ngumoha, seperti dikutip Reuters. “Itu juga membantu sepakbola Inggris karena semua orang telah melihat salah satu dari kami memenangi Ballon d'Or.

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“Hal itu tentu mendorong lebih banyak orang untuk ingin dikenal sebagai pemain terbaik di dunia. Saya ingin meraihnya dan saya pikir saya bisa melakukannya.”

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Menunjukkan kemampuan di panggung Eropa

Ngumoha sudah menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Liverpool musim ini. Pemain sayap yang dinamis itu dengan cepat memantapkan posisinya sebagai bagian penting dari skuad senior di tengah tekanan besar.

Ia baru-baru ini menunjukkan potensi besarnya di panggung tertinggi Eropa. Ngumoha berperan penting dalam menginspirasi Liverpool meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal di Liga Champions bulan lalu, membuktikan bahwa ia mampu tampil dalam pertandingan penting.

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Penampilan apiknya bersama klub berlanjut tanpa hambatan di level internasional. Ngumoha dengan cepat mendapatkan pengalaman berharga di level tertinggi sebagai bagian dari gelombang baru talenta menyerang Inggris yang menjanjikan.

Ujian Liga Negara menanti Inggris

Performa impresif pemain remaja itu bersama klub membuatnya kembali dipanggil ke skuad Inggris. Ngumoha telah mencatatkan tiga penampilan bersama timnas senior sejak menjalani debut internasionalnya pada Juni.

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Ia kini berharap mendapat banyak kesempatan bermain dalam laga-laga penting Liga Negara pekan ini. Inggris menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis malam. Setelah pertandingan di London itu, skuad Inggris menghadapi lawatan berat. Mereka bertandang ke Madrid untuk menghadapi Spanyol pada Minggu.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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