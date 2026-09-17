Amir Bouhamdi menjalani musim terobosannya di PSV, dan hal itu langsung memunculkan pertanyaan soal masa depannya. Sebab, untuk negara mana winger kiri berusia delapan belas tahun itu ingin memainkan laga internasionalnya: Belanda atau Maroko?

Bouhamdi lahir di Sittard dan dengan demikian tumbuh besar di Belanda. Namun, karena kewarganegaraan orang tuanya, ia juga bisa memilih Maroko.

“Sekarang saya merasa sebagai orang Eindhoven, tetapi latar belakang Maroko saya adalah bagian penting dari identitas saya,” ujarnya mengenai hal itu dalam majalah De PSV Supporter.

“Saya pernah bermain untuk Belanda U-18 dan juga pernah sekali dipanggil ke Maroko U-20. Sayangnya saat itu saya tidak bisa ke sana karena cedera.”

“Jadi, saya masih bisa membela kedua negara. Jika pada suatu saat pilihan itu datang, saya akan melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak perlu mengambil keputusan itu sekarang. Fokus saya ada pada PSV dan perkembangan saya di sini.”

Bouhamdi bermain di level junior Roda JC dan PSV. Pada awal Agustus, ia menjalani debutnya di tim utama klub Eindhoven itu, dalam duel Johan Cruyff Shield yang berakhir dengan kekalahan 0-4 dari AZ.

Secara total, Bouhamdi saat ini sudah mencatatkan enam penampilan untuk PSV 1. Dalam periode itu, ia membukukan dua assist. Untuk Jong PSV, talenta tersebut sejauh ini memainkan tiga belas pertandingan: satu gol, tiga assist.