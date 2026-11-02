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Declan Rice mengungkapkan bahwa Mikel Arteta mengajaknya berbicara terus terang pada awal musim dan menuntut sang gelandang meningkatkan performanya untuk Arsenal. Pemain timnas Inggris itu menjawab tuntutan tersebut dengan gemilang pada Minggu, ketika umpannya untuk Kai Havertz menghasilkan gol penentu dalam kemenangan bersejarah Arsenal di Anfield.

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Kemenangan bersejarah di Anfield

Arsenal melesat ke puncak klasemen Liga Primer setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Liverpool pada Minggu. Kai Havertz mencetak gol penentu setelah menuntaskan umpan sempurna dari Rice untuk memastikan kemenangan kedelapan timnya dalam sembilan pertandingan liga.

Hasil bersejarah itu mengakhiri penantian 14 tahun Arsenal untuk menang di Anfield. Tim tamu juga memperlihatkan pertahanan luar biasa dengan membatasi Liverpool tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Itu adalah kali pertama Liverpool gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dalam pertandingan kandang di kasta tertinggi.

Kejujuran Arteta dan penyesuaian taktik

Setelah berperan dalam gol kemenangan, Rice mengakui bahwa performa impresifnya berawal dari tantangan langsung yang diberikan manajernya. “Saya rasa manajer berbicara dengan sangat jujur kepada saya pada awal musim dan masih merasa saya bisa berbuat lebih banyak dengan seragam ini dan untuk klub ini,” katanya kepada Sky Sports.

Assist kelima sang gelandang di liga musim ini merupakan hasil dari persiapan yang cermat. Menjelaskan pendekatan taktis mereka, Rice berkata: “Sejauh musim ini berjalan, saya merasa sangat baik. Kami membicarakan pergerakan overlap sebelum pertandingan ini dan saya berbicara kepada Havertz tentang menyerang kotak penalti dengan agresif. Dia berada di sana. Dia hampir mencetak satu gol lagi lewat pola yang sama. Saya sangat senang untuknya karena dia pantas mencetak gol itu dan, pada akhirnya, kami menang 1-0.”

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Havertz pun segera mengalihkan pujian kepada rekan setimnya. Memuji pemberi umpan, penyerang asal Jerman itu berkata: “Sembilan puluh persen gol itu milik orang ini. Kami semua tahu kemampuan kaki kanannya. Hari ini dia berada di sana, melakukan overlap yang brilian dan mengirim umpan silang sempurna. Bagi saya, itu hanya perlu disontek masuk. Gol itu jelas miliknya.”

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Bertahan dari gempuran di Anfield

Mengamankan tiga poin di Merseyside menuntut ketangguhan luar biasa di tengah tekanan tanpa henti. Menyoroti intensitas tuan rumah, Rice mengatakan: “Ini menguras tenaga. Begitulah Anfield. Itulah yang bisa dilakukan tim Liverpool ini. Stadion ini bisa membuat Anda terus menghadapi gelombang serangan demi gelombang serangan, dan Anda harus mampu menahannya, terutama dengan lini serang dan kualitas yang mereka miliki. Kami tahu ini tidak akan mudah.”

Ia menegaskan bahwa kekompakan skuad yang sulit ditembus menjadi faktor penentu. “Kami belum pernah menang di sini selama 14 tahun. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik,” lanjut Rice. “Kami mungkin bisa mengendalikan pertandingan dengan lebih baik, tetapi serangan mereka datang tanpa henti. Kami juga mungkin bisa berbuat lebih banyak di depan gawang, tetapi pada akhirnya, lini pertahanan itu, cara kami tetap bersatu, kebersamaan yang kami miliki, tidak terkalahkan. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.”

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Havertz juga mengakui besarnya arti keberhasilan mengakhiri penantian mereka untuk menang di Anfield. “Saya rasa ini sangat berarti bagi klub,” tambahnya. “Sudah 14 tahun. Itulah yang pantas didapatkan [suporter Arsenal] dan saya rasa kami semua senang bisa memberikannya kepada mereka. Kami semua tahu seperti apa stadion ini dan para suporternya. Mereka punya pemain-pemain hebat, pemain kelas atas, dan saya rasa mereka bisa menunjukkan kualitasnya. Kami tahu tekanan itu akan datang dalam pertandingan ini dan kami semua tetap bersatu, kami bertahan bersama.”

Tetap realistis dalam perburuan gelar

Meski kini berada di puncak klasemen Liga Primer, Arsenal enggan terlena oleh awal musim mereka yang gemilang. Ketika ditanya apakah kemenangan di Anfield menjadi momen penentu dalam perebutan gelar, Rice dengan tegas menepis anggapan itu.

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“Tidak. Saya belajar bahwa klasemen baru bisa dianggap serius pada Februari atau Maret,” kata Rice. “Jika Anda berada di posisi itu, atau tidak jauh darinya, barulah Anda punya peluang. Dari sekarang sampai saat itu, Anda hanya harus memenangi sebanyak mungkin pertandingan.” Arsenal kini akan berusaha mempertahankan laju impresif ini dan merangkai kemenangan menjelang jadwal padat pada musim dingin.