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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Saya bisa berbuat lebih banyak!” Declan Rice ungkap tantangan pribadi Mikel Arteta saat bintang Arsenal itu memperkuat upaya merebut gelar Liga Primer Inggris setelah kemenangan atas Liverpool

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Declan Rice mengungkapkan bahwa Mikel Arteta mengajaknya berbicara terus terang pada awal musim dan menuntut sang gelandang meningkatkan performanya untuk Arsenal. Pemain timnas Inggris itu menjawab tuntutan tersebut dengan gemilang pada Minggu, ketika umpannya untuk Kai Havertz menghasilkan gol penentu dalam kemenangan bersejarah Arsenal di Anfield.

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Kemenangan bersejarah di Anfield

Arsenal melesat ke puncak klasemen Liga Primer setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Liverpool pada Minggu. Kai Havertz mencetak gol penentu setelah menuntaskan umpan sempurna dari Rice untuk memastikan kemenangan kedelapan timnya dalam sembilan pertandingan liga.

Hasil bersejarah itu mengakhiri penantian 14 tahun Arsenal untuk menang di Anfield. Tim tamu juga memperlihatkan pertahanan luar biasa dengan membatasi Liverpool tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Itu adalah kali pertama Liverpool gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dalam pertandingan kandang di kasta tertinggi.

Kejujuran Arteta dan penyesuaian taktik

Setelah berperan dalam gol kemenangan, Rice mengakui bahwa performa impresifnya berawal dari tantangan langsung yang diberikan manajernya. “Saya rasa manajer berbicara dengan sangat jujur kepada saya pada awal musim dan masih merasa saya bisa berbuat lebih banyak dengan seragam ini dan untuk klub ini,” katanya kepada Sky Sports.

Assist kelima sang gelandang di liga musim ini merupakan hasil dari persiapan yang cermat. Menjelaskan pendekatan taktis mereka, Rice berkata: “Sejauh musim ini berjalan, saya merasa sangat baik. Kami membicarakan pergerakan overlap sebelum pertandingan ini dan saya berbicara kepada Havertz tentang menyerang kotak penalti dengan agresif. Dia berada di sana. Dia hampir mencetak satu gol lagi lewat pola yang sama. Saya sangat senang untuknya karena dia pantas mencetak gol itu dan, pada akhirnya, kami menang 1-0.”

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Havertz pun segera mengalihkan pujian kepada rekan setimnya. Memuji pemberi umpan, penyerang asal Jerman itu berkata: “Sembilan puluh persen gol itu milik orang ini. Kami semua tahu kemampuan kaki kanannya. Hari ini dia berada di sana, melakukan overlap yang brilian dan mengirim umpan silang sempurna. Bagi saya, itu hanya perlu disontek masuk. Gol itu jelas miliknya.”

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Bertahan dari gempuran di Anfield

Mengamankan tiga poin di Merseyside menuntut ketangguhan luar biasa di tengah tekanan tanpa henti. Menyoroti intensitas tuan rumah, Rice mengatakan: “Ini menguras tenaga. Begitulah Anfield. Itulah yang bisa dilakukan tim Liverpool ini. Stadion ini bisa membuat Anda terus menghadapi gelombang serangan demi gelombang serangan, dan Anda harus mampu menahannya, terutama dengan lini serang dan kualitas yang mereka miliki. Kami tahu ini tidak akan mudah.”

Ia menegaskan bahwa kekompakan skuad yang sulit ditembus menjadi faktor penentu. “Kami belum pernah menang di sini selama 14 tahun. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik,” lanjut Rice. “Kami mungkin bisa mengendalikan pertandingan dengan lebih baik, tetapi serangan mereka datang tanpa henti. Kami juga mungkin bisa berbuat lebih banyak di depan gawang, tetapi pada akhirnya, lini pertahanan itu, cara kami tetap bersatu, kebersamaan yang kami miliki, tidak terkalahkan. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.”

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Havertz juga mengakui besarnya arti keberhasilan mengakhiri penantian mereka untuk menang di Anfield. “Saya rasa ini sangat berarti bagi klub,” tambahnya. “Sudah 14 tahun. Itulah yang pantas didapatkan [suporter Arsenal] dan saya rasa kami semua senang bisa memberikannya kepada mereka. Kami semua tahu seperti apa stadion ini dan para suporternya. Mereka punya pemain-pemain hebat, pemain kelas atas, dan saya rasa mereka bisa menunjukkan kualitasnya. Kami tahu tekanan itu akan datang dalam pertandingan ini dan kami semua tetap bersatu, kami bertahan bersama.”

Tetap realistis dalam perburuan gelar

Meski kini berada di puncak klasemen Liga Primer, Arsenal enggan terlena oleh awal musim mereka yang gemilang. Ketika ditanya apakah kemenangan di Anfield menjadi momen penentu dalam perebutan gelar, Rice dengan tegas menepis anggapan itu.

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“Tidak. Saya belajar bahwa klasemen baru bisa dianggap serius pada Februari atau Maret,” kata Rice. “Jika Anda berada di posisi itu, atau tidak jauh darinya, barulah Anda punya peluang. Dari sekarang sampai saat itu, Anda hanya harus memenangi sebanyak mungkin pertandingan.” Arsenal kini akan berusaha mempertahankan laju impresif ini dan merangkai kemenangan menjelang jadwal padat pada musim dingin.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.