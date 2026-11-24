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Neymar membantah tudingan arogan setelah ia dan beberapa rekan setimnya di Santos tampil dengan rambut yang diputihkan sebelum kalah 2-0 dari Gremio dalam laga Brasileirao yang membuat frustrasi, Senin. Penyerang yang geram itu menegaskan gaya rambut tidak ada hubungannya dengan sepakbola. Ia menyebut peluang yang terbuang dan penalti kontroversial sebagai penyebab kekalahan di Morumbi.

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Neymar bersitegang dengan wartawan soal kritik gaya rambut

Neymar bersitegang dengan seorang wartawan di area wawancara setelah Santos kalah 2-0 dari Gremio yang terancam degradasi di hadapan sekitar 45.000 penonton di Sao Paulo. Pemain bernomor punggung 10 itu, bersama Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei, dan Arthur, menuai kritik karena datang dengan rambut yang diputihkan. Gol pembuka Francis Amuzu pada menit ke-13 dan penalti Martin Braithwaite pada menit ke-76 memastikan kemenangan tim tamu, sementara Santos tertahan di posisi kesembilan dengan 50 poin.

Penyerang itu menepis tudingan arogan

Meski mendominasi penguasaan bola setelah tertinggal lebih dulu, Santos berulang kali digagalkan kiper Gremio, Weverton, yang menepis peluang Neymar, Everton Cebolinha, dan Gabigol.

Ketika ditanya setelah pertandingan apakah rambut skuad yang diputihkan terkesan arogan, Neymar menjawab: “Siapa yang bilang begitu? Mereka benar-benar salah. Rambut tidak mengubah apa pun. Saya mewarnai rambut saya, dan itu sama sekali tidak mengubah apa pun. Semua orang juga pernah mewarnai rambut mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan sepakbola!”

“Kalian melihat kami bermain bagus. Hasilnya ditentukan oleh detail kecil yang mereka manfaatkan, ditambah penalti yang keliru diberikan. Siapa pun yang mengatakan hal seperti itu tidak mengerti sepakbola sama sekali. Mereka tidak mengikuti keseharian kami, tidak tahu apa yang ada di pikiran kami atau seberapa besar tekanan yang kami berikan kepada diri sendiri.”

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Ia melanjutkan: “Tentu kami tahu komentar seperti itu akan muncul, tetapi itu pendapat orang-orang yang tidak mengerti sepakbola. Itu bagian dari sepakbola. Mewarnai rambut tidak mengubah apa pun. Kami bermain sangat bagus. Saya bisa berambut kuning, merah muda, atau hijau dan tetap bermain bagus di setiap pertandingan. Hari ini, kami hanya kurang melakukan beberapa penyesuaian kecil dan gagal memanfaatkan peluang.”

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Gremio secara dramatis keluar dari zona degradasi

Tim asuhan Renato Portaluppi unggul lebih dulu ketika umpan panjang Weverton diterima Carlos Vinicius, yang kemudian mengirim Amuzu melewati Rodinei. Setelah itu, wasit Ramon Abatti Abel memberikan penalti seusai meninjau pelanggaran Gonzalo Escobar terhadap Braithwaite melalui VAR. Kemenangan itu mengangkat Gremio ke posisi ke-15 dengan 41 poin, melewati Mirassol dan membuat Corinthians masuk ke empat posisi terbawah.

Memuji penampilan timnya meski kalah, Neymar menambahkan: “Kami bermain lebih baik daripada Gremio hampir sepanjang pertandingan. Penampilan kami sangat bagus, tetapi ada hari ketika bola memang tidak mau masuk.”

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“Kami akhirnya memberi Gremio kesempatan. Kami tahu itu bisa terjadi melalui satu umpan, lewat serangan balik bersama Amuzu. Itu kelengahan kami. Dengan pengalaman yang dimiliki skuad kami, detail seperti itu tidak boleh kami biarkan terjadi.”

“Mereka bertahan sangat rapat, dan itu membuat keadaan sulit. Mereka berjuang menghindari degradasi, jadi mereka akan mengerahkan segalanya di lapangan dan berlari jauh lebih keras. Itu menyulitkan kami. Kami bermain sangat bagus. Jika kami tidak kebobolan gol itu, kami akan meraih tiga poin.”

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Santos memburu tiket Copa Libertadores

Santos masih bersaing untuk lolos ke Copa Libertadores meski gagal memanfaatkan kesempatan naik di klasemen di hadapan pendukung sendiri. Mereka kembali bermain Minggu depan, 29 November, dengan bertandang ke markas Vitoria di Barradao pada putaran kedua terakhir Brasileirao sebelum menjamu Botafogo pada 2 Desember. Sementara itu, Gremio kini memegang kendali atas nasibnya sendiri untuk bertahan di Serie A menjelang dua putaran terakhir.