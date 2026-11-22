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Bintang Villarreal, Santi Comesaña, melontarkan kritik keras kepada Alejandro Hernández Hernández, wasit yang memimpin laga timnya melawan Barcelona dalam lanjutan LaLiga, hari ini, Minggu.

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Dalam salah satu laga paling seru musim ini, Barcelona membalikkan ketertinggalan dua gol dari Villarreal menjadi keunggulan dramatis 3-2 , setelah bangkit dengan mencetak tiga gol beruntun di babak kedua. Malam tim Catalan itu pun berubah dari mimpi buruk sejak awal menjadi remontada yang mendebarkan di Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Spanyol.

Santi Comesaña berbicara kepada DAZN seusai pertandingan: "Kami tahu kami akan menderita. Kami bertahan dengan baik di babak pertama. Kami tahu kami akan mendapatkan peluang. Kami tidak mengawali babak kedua dengan buruk, tetapi gol itu menghancurkan mental kami."

Ia melanjutkan: "Mereka mendapatkan kepercayaan diri dan menyamakan kedudukan dalam dua menit... Setelah itu semuanya menjadi lebih sulit. Pada akhirnya situasinya sangat sulit bagi kami. Kami sempat mendapatkan beberapa peluang di menit-menit akhir."

Pemain Villarreal itu menambahkan: "Babak kedua kami buruk. Satu gol seharusnya tidak memengaruhi kami seperti ini."

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Ia menjelaskan: "Hal itu sangat memengaruhi kami. Satu gol mengubah rencana permainan. Pelatih meminta kami untuk terus bermain dengan cara yang sama apa pun yang terjadi, tetapi posisi kami saat ini di liga tidak membantu. Itu membuat kami sedikit cemas."

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Comesaña berkata: "Babak kedua dimulai dan, entahlah, tim-tim seperti ini... Hal yang sama terjadi pada kami di Bernabéu, dan hal yang sama terjadi di sini. Tekanan yang mereka berikan kepada wasit sangat besar."

Dengan nada geram, ia melanjutkan: "Tujuh pemain menekan wasit, dan saya rasa itu memengaruhinya. Ia membagikan kartu, memberikan pelanggaran-pelanggaran yang meragukan... lalu sepak pojok yang meragukan, tetapi tetap ia berikan. Saya memprotes hal itu. Ketika skor 2-1 atau 2-2, saya bilang kepadanya: cukup, jangan biarkan tekanan memengaruhimu sebagai wasit seperti yang kamu lakukan di babak pertama."

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Barcelona Mendominasi Statistik Pertandingan

Barcelona memasuki laga dengan ambisi meraih kemenangan baru untuk memperkuat posisinya dalam persaingan perebutan gelar. Namun, mereka langsung mendapat pukulan setelah Villarreal mampu mencetak dua gol dalam tujuh menit pertama dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah. Flick kemudian memulai misi kebangkitan yang dituntaskan dengan tiga gol di babak kedua.

Statistik laga menunjukkan dominasi mutlak Barcelona, yang menguasai bola sebesar 71 persen berbanding 29 persen milik Villarreal. Barcelona juga melepaskan 29 tembakan, berbanding hanya empat tembakan dari tim tamu.

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Expected goals Barcelona mencapai 3,22, berbanding hanya 0,16 milik Villarreal. Tuan rumah juga menciptakan delapan peluang emas, berbanding satu peluang bagi lawan.

Barcelona mencatatkan sembilan tembakan tepat sasaran, berbanding dua milik Villarreal. Jumlah sentuhan mereka di kotak penalti lawan mencapai 48 sentuhan, berbanding hanya dua sentuhan dari tim tamu.

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Barcelona juga mengambil sepuluh sepak pojok dan melepaskan 21 umpan kunci, sementara Villarreal tidak mendapatkan satu pun sepak pojok sepanjang laga hingga pembaruan statistik terakhir.

Laga tersebut juga disaksikan 59.034 suporter di tribun Spotify Camp Nou, yang menjadi saksi salah satu periode paling seru dalam pertandingan, setelah tim mereka berhasil mengubah ketertinggalan dua gol menjadi keunggulan 3-2.

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Dengan demikian, Barcelona menampilkan permainan menyerang yang luar biasa di babak kedua. Mereka menolak menyerah pada pukulan di awal laga dan sukses membalikkan keadaan atas Villarreal berkat penampilan gemilang Pedri, Fermín, dan Yamal. Kemenangan dramatis itu mengembalikan jarak antara Barcelona dan Real Madrid, sang pengejar di puncak klasemen, menjadi 3 poin dalam persaingan Liga Spanyol.