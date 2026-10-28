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Manajer Fleetwood Town, Matt Lawlor, sulit menahan emosinya setelah timnya yang berlaga di League Two menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Carabao dengan menyingkirkan Arsenal. Pelatih kelahiran Poulton-le-Fylde itu menyaksikan timnya meraih kemenangan dramatis lewat adu penalti atas juara bertahan Liga Primer Inggris di Highbury.

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Luapan emosi di pinggir lapangan

Keajaiban ajang piala terasa di pesisir Lancashire ketika Fleetwood, yang kini menempati peringkat ke-18 di League Two, mengatasi selisih 84 posisi dalam hierarki liga untuk menyingkirkan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Setelah gol Aaron Loupalo-Bi dan Viktor Gyokeres membuat pertandingan berakhir 1-1 pada waktu normal, tim yang tidak diunggulkan itu tetap tenang dan menang lewat adu penalti. Conor Haughey mengeksekusi penalti penentu yang membuat pendukung tuan rumah bersorak riuh. Kiper Fleetwood Jay Lynch menjadi pahlawan setelah melakukan penyelamatan penting atas tendangan Bruno Guimaraes dalam adu penalti, membuka jalan bagi Haughey untuk memastikan kemenangan.

Suasana saat peluit akhir berbunyi begitu mengharukan bagi manajer muda itu, yang terlihat memeluk keluarganya di tengah kerumunan suporter yang masuk ke lapangan. Lawlor mengakui momen tersebut hampir membuatnya kewalahan ketika melihat orang-orang yang dikenalnya sejak kecil ikut merayakan di tribune. Dengan sekitar 4.000 suporter menyaksikan keajaiban itu, atmosfernya sangat berbeda dari suasana sepakbola level tertinggi yang serba steril.

“Saya berusaha untuk tidak menangis dan saya berhasil. Saya bisa menahannya,” aku Lawlor, seperti dikutip The Guardian. “Keluarga saya, putra kecil saya yang ada di sini, kami semua orang setempat. Saya menoleh dan orang-orang di tribune meneriaki saya. Ada orang-orang yang saya kenal dan tumbuh bersama saya, yang pernah bersekolah bersama saya atau punya hubungan meski tidak terlalu dekat, serta orang-orang yang masuk ke lapangan. Itu sangat istimewa dan sangat mengharukan. Bisa melakukan sesuatu yang seistimewa itu di awal karier saya juga membuat malam ini penuh emosi. Ini memang mengharukan. Mengharukan bagi para pemain, mengharukan bagi saya.”

Kemenangan di kampung halaman berkat semangat juang

Bagi Lawlor, yang memiliki ikatan kuat dengan masyarakat setempat, kemenangan itu lebih dari sekadar hasil pertandingan sepakbola. Itu adalah wujud kedekatannya dengan kota yang ia sebut rumah. Sang manajer dikelilingi wajah-wajah yang dikenalnya ketika para pendukung Fleetwood di Highbury menyerbu lapangan untuk merayakan pencapaian bersejarah.

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Lawlor merenungkan arti hasil itu bagi sepakbola. “Ya, saya harap begitu. Sepakbola menjadi sedikit lebih, entahlah, mekanis dan steril. Dan bagi saya, tadi ada perasaan yang kita semua rasakan sebagai penggemar sepakbola. Itulah yang kita nantikan, bukan? Menjadi bagian darinya terasa istimewa. Bisa memberikan momen itu kepada penggemar sepakbola, terutama pendukung Fleetwood, sungguh luar biasa istimewa. Dan ya, itu sesuatu yang sangat saya banggakan,” ujarnya.

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‘Malam terbesar dalam sejarah klub’

Kemenangan itu membawa Fleetwood ke perempat-final dan membuat klub raksasa London utara tersebut harus merenungkan tersingkirnya mereka secara mengejutkan oleh salah satu klub terkecil yang masih bertahan dalam kompetisi. Lawlor pun memuji para pemainnya atas upaya mereka menghadapi lawan berkelas dunia. “Saya benar-benar tidak percaya. Ini malam terbesar dalam sejarah klub jika dilihat dari lawan yang datang ke kota ini, dan kami berhasil mengalahkan sang juara,” kata pelatih Fleetwood itu kepada Sky Sport.

“Sebelum pertandingan, kami tahu, kami tidak sebodoh atau seangkuh itu sampai berpikir bahwa kami bisa menghadapi tim terbaik di negara ini, tim yang paling terorganisasi di negara ini, yang paling baik dalam hal-hal mendasar dan memiliki pemain-pemain kelas dunia, lalu bermain lebih baik daripada mereka.”

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Diuntungkan keberuntungan saat menghadapi sang juara

Manajer Fleetwood itu menekankan bahwa sedikit keberuntungan diperlukan saat menghadapi skuad Arsenal yang dipenuhi talenta internasional. Lawlor menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah membatasi ruang kreasi Arsenal dan memastikan timnya tetap rapat sepanjang 90 menit. Strategi itu berjalan sempurna: meski mendominasi penguasaan bola, pemuncak klasemen Liga Primer Inggris tersebut hanya mendapat relatif sedikit peluang emas.

“Jadi kami harus sedikit beruntung, kami harus menutup ruang dan membatasi pilihan mereka. Menurut saya, kami melakukannya dengan sangat, sangat baik hampir sepanjang pertandingan. Tentu saja, gol itu terjadi, tetapi hal seperti itu memang akan terjadi; mereka sangat bagus dalam bermain sepakbola. Dengan para pemain yang mereka miliki dan celah yang mereka temukan, kita melihatnya setiap pekan di Liga Primer Inggris,” ujarnya.