Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pep Guardiola mengungkap kegagalannya membujuk Neymar bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ketika bintang Brasil itu pindah ke Barcelona. Mantan pelatih Manchester City tersebut, yang saat itu baru memulai kiprahnya di Jerman, mengaku mengadakan pembicaraan rahasia untuk meyakinkan sang penyerang agar menolak tawaran pindah ke Camp Nou.

Iklan

Upaya Guardiola membajak transfer Neymar ke Barcelona

Saat mengenang karier kepelatihannya dalam wawancara di Romario TV, Guardiola mengaku pernah berharap bisa melatih penyerang asal Brasil itu. Pada 2013, ketika Neymar bersiap meninggalkan Santos, pelatih asal Catalunya tersebut tengah beralih dari Barcelona untuk menangani Bayern Munich.

Melihat peluang sebelum mantan klubnya merampungkan kesepakatan, Guardiola mendekati pemain muda itu dalam sebuah pertemuan UEFA. Keduanya kemudian berbicara empat mata di sebuah hotel tentang sepak bola, dan Guardiola mengajaknya pindah ke Jerman sebagai gantinya.

Guardiola kenang tawaran rahasianya untuk bergabung dengan Bayern

Berbicara kepada Romario TV, Guardiola menceritakan upayanya turun tangan sebelum Neymar memastikan kepindahannya ke klub Catalunya tersebut.

“Dalam sebuah pertemuan UEFA, ketika saya meninggalkan Barcelona untuk Bayern, saya mendengar dia akan pergi ke Barca, tetapi semuanya belum pasti. Jadi saya berusaha meyakinkannya untuk pergi ke Bayern. Kami berbincang sedikit tentang sepak bola di sebuah hotel, lalu dia mengambil keputusan yang tepat dan pergi ke Barcelona,” katanya.

Iklan Iklan

Meski gagal membujuk sang penyerang pindah ke Munich, Guardiola mengakui bahwa memilih Camp Nou merupakan keputusan yang tepat.

Topik Terkait

Kekaguman pada trio Barcelona yang ‘tak terkalahkan’ dan kesetiaan terkait Messi

Kekaguman Guardiola bermula saat bersiap menghadapi Santos pada final Piala Dunia Antarklub 2011. Tim itu juga diperkuat Danilo dan Elano.

Ia menambahkan: “Saya akan sangat senang jika bisa melatihnya. Menurut saya, pada puncak performanya, dia adalah pemain di level tertinggi, dengan keluwesan, keindahan, dan keberanian seperti itu... Ketika kami menghadapi Santos yang diperkuat Danilo dan Elano pada final 2011, tahun itu kami menonton video dan saya berkata, ‘Luar biasa pemain ini.’ Dia pemain yang mengesankan, saya akan sangat senang melatihnya. Tim Barcelona dengan dia, [Lionel] Messi, dan [Luis] Suarez tak terkalahkan, trio penyerang terbaik yang pernah saya lihat.”

Iklan

Ketika ditanya apakah ia pernah mencoba merekrut Messi setelah meninggalkan Barcelona, Guardiola menegaskan bahwa kesetiaannya membuatnya tidak pernah mendekati sang pemain: “Tidak, saya tidak pernah menghubunginya. Saya penggemar Barca.”

Apa langkah Guardiola setelah meninggalkan Man City?

Guardiola saat ini tengah mengambil cuti atas kemauannya sendiri setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu, mengakhiri satu dekade penuh trofi di Inggris. Kelelahan setelah 18 tahun melatih, pelatih asal Catalunya itu akan rehat setidaknya selama setahun dan tidak terburu-buru untuk kembali.

Iklan

Dalam wawancara yang sama, Guardiola mengungkap bahwa ia merasa "malu" karena menolak pendekatan dari Italia pada Juli. Ia menjelaskan bahwa waktunya membuat ia harus mundur. Namun, ia menegaskan bahwa melatih tim nasional tetap menjadi satu-satunya ambisi yang belum terpenuhi dan akan menjadi "langkah berikutnya" kapan pun ia memutuskan kembali ke sepak bola.