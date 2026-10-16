"Saya beruntung karena masih hidup": Mikel Merino mengungkap rahasia-rahasia mengerikan dari masa lalunya

Dari ledakan tiga bom yang nyaris mengakhiri hidupnya, cedera yang mengancam mimpinya tampil di Piala Dunia, hingga momen-momen kejayaan bersama Arsenal dan Spanyol. Mikel Merino menjalani perjalanan luar biasa yang memadukan penderitaan dengan rasa takut, serta tekad dengan harapan, sebelum akhirnya ia berada di puncak sepak bola dunia.

Gelandang Spanyol itu mengenang kembali momen-momen penting dalam kariernya melalui sebuah surat yang ia publikasikan di situs "The Players' Tribune", berbicara tentang cedera beratnya, peran keluarganya dalam melewati masa-masa tersulit, serta kenangan mengerikan yang ia alami selama membela Borussia Dortmund. Ia menegaskan bahwa beberapa peristiwa telah mengubah pandangannya terhadap hidup untuk selamanya.

Merino mengungkap salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya, ketika ia masih menjadi pemain Borussia Dortmund dan bus tim diserang dengan tiga bom saat menuju sebuah pertandingan Liga Champions.

Pemain Spanyol itu berkata: "Saya beruntung masih hidup. Saya berusia 20 tahun ketika serangan itu terjadi. Saya mendengar ledakan yang sangat besar, lalu merasa bus hampir terbalik. Dan ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat darah dan asap serta mendengar suara jeritan."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS" bahwa ia menghabiskan malam itu di rumah sakit, menunggu rekan setimnya Marc Bartra, yang mengalami cedera di pergelangan tangannya akibat ledakan tersebut.

Namun kejutan terbesar datang pada hari berikutnya, ketika ia mengetahui bahwa serpihan besar bersarang di sandaran kepala kursi yang berada di samping kursi Bartra, yaitu kursi yang biasa diduduki Merino.

Ia menjelaskan bahwa perubahan tempat duduknya pada hari itu mungkin telah menyelamatkan nyawanya, setelah ia memilih duduk di kursi lain karena merasa kakinya berat dan karena ada ruang lebih luas di depannya.

Cedera yang mengancam mimpi Piala Dunia

Beberapa tahun setelah pengalaman mengerikan itu, Merino menghadapi ujian baru, setelah mengalami cedera serius di kakinya pada Februari lalu, yang mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia.

Pemain Arsenal itu mengenang momen ketika ia menerima diagnosis medis, mengatakan bahwa ia harus menyaksikan sebuah presentasi yang ia sebut paling menyedihkan dalam hidupnya, setelah para dokter menemukan betapa rumitnya cederanya.

Cedera itu begitu jarang terjadi sampai-sampai para spesialis kesulitan menentukan cara terbaik untuk pengobatan dan pemulihannya. Pemain itu menerima pukulan yang lebih besar ketika diberitahu bahwa ia mungkin membutuhkan sekitar enam bulan untuk kembali ke lapangan, hanya empat bulan sebelum Piala Dunia dimulai.

Dokter berkata kepadanya dengan jelas: "Mikel, saya menyesal, ini mustahil." Namun gelandang Spanyol itu menolak untuk menyerah, dan memulai perjalanan panjang pengobatan serta rehabilitasi, dengan bersandar pada dukungan keluarganya, terutama istrinya Lola, yang berada di sisinya meski sedang hamil.

Merino mengakui bahwa ia terkadang merasa malu karena terus-menerus membutuhkan bantuan istrinya, tetapi ia menegaskan bahwa dukungan sang istri sangat penting dalam melewati fase sulit itu.

Dari gelar bersama Arsenal hingga mimpi yang terwujud

Meski cederanya berat, Merino berhasil kembali ke lapangan dan ikut dalam perayaan Arsenal atas gelar Premier League, sebelum mewujudkan mimpi lain dengan masuk dalam daftar timnas Spanyol yang tampil di Piala Dunia.

Kelahiran putranya, Marco, sepuluh hari sebelum salah satu momen penentu dalam musimnya, menjadi momen luar biasa yang menambah motivasinya untuk terus berjuang dan kembali ke level terbaiknya.

Meski absen dari lapangan selama berbulan-bulan, pemain itu tidak kehilangan harapan untuk meyakinkan pelatih Luis de la Fuente akan kemampuannya membela timnas, karena ia rajin mengirimkan potongan video dan grafik yang menunjukkan perkembangannya kepada staf kepelatihan.

Momen yang dinantikan pun datang ketika namanya muncul dalam daftar timnas Spanyol, sehingga kegelisahan yang menyertainya sepanjang masa pemulihan berubah menjadi kebahagiaan yang meluap.

Merino mengatakan bahwa ia memeluk istrinya dan mencium putranya begitu pemanggilannya diumumkan, sementara pesan-pesan membanjiri ponselnya, dan ia menyadari bahwa mimpi tampil di Piala Dunia telah menjadi kenyataan.

Momen-momen tak terlupakan dengan seragam Spanyol

Merino juga berbicara tentang momen-momen terbaiknya bersama timnas Spanyol, menyebut pertandingan-pertandingan yang mencerminkan kekuatan tim dan semangat kolektifnya, serta peran yang dimainkan rekan-rekannya dalam meraih kemenangan-kemenangan besar.

Ia mengenang salah satu serangan penting melawan Portugal, ketika ia melihat ada ruang di jantung pertahanan, lalu melesat untuk memanfaatkannya, sebelum sebuah umpan sempurna sampai kepadanya dan membuka jalan untuk mencetak gol.

Ia juga memuji pendekatan taktik timnas Spanyol, menegaskan bahwa gaya penguasaan bola membuat tugas lawan untuk merebut bola menjadi sangat sulit.

Ia mengatakan bahwa laga melawan Prancis merupakan ujian penting menghadapi sekelompok pemain dengan potensi besar, tetapi Spanyol mengandalkan identitas kolektifnya dan kemampuannya mengendalikan tempo permainan.

Tendangan Messi yang membuatnya kehilangan penglihatan sementara

Di antara momen-momen yang paling membekas dalam ingatan Merino adalah laga melawan Argentina, ketika ia mendapati dirinya berhadapan dengan tendangan keras dari Lionel Messi.

Pemain Arsenal itu menjelaskan bahwa ia melihat bintang Argentina itu bersiap melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, lalu ia memutuskan untuk maju menghalau bola, tetapi tendangan itu mengenai wajahnya secara langsung.

Ia berkata sambil mengenang momen itu: "Saya berkata kepada diri sendiri: tidak, jangan dia. Saya maju untuk menghalau, tetapi ia menendang bola dengan keras tepat ke wajah saya. Saya jatuh ke tanah seolah-olah saya tertembak."

Ia menambahkan bahwa kekuatan tendangan itu membuatnya kehilangan penglihatan pada salah satu matanya selama sisa pertandingan, yang membuatnya khawatir beberapa saat, sebelum ia merasa sangat lega saat peluit akhir berbunyi.

Keluarga, rahasia ketangguhan di balik layar

Di akhir suratnya, Merino mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarganya, yang mendukungnya pada fase-fase tersulit dalam kariernya, mulai dari dampak serangan terhadap bus Dortmund, cedera berat, hingga kembalinya ke lapangan dan meraih berbagai pencapaian.

Bagi gelandang Spanyol itu, perjalanannya bukan sekadar kisah sukses olahraga, melainkan pengalaman kemanusiaan yang menunjukkan kepadanya nilai dukungan keluarga dan pentingnya berpegang pada harapan bahkan ketika kembali terasa mustahil.

Ia menutup suratnya dengan kata-kata yang mencerminkan besarnya perasaan yang ia alami selama perjalanan itu: "Hingga hari ini, saya masih tidak percaya bahwa semuanya telah berakhir. Yang bisa saya katakan hanyalah: terima kasih kepada kalian."