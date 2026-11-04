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Bruno Fernandes mengungkapkan pertimbangannya saat mengeksekusi ulang penalti krusial yang memicu kebangkitan dramatis Manchester United melawan Roma. Gelandang asal Portugal itu mengakui beruntung mendapat kesempatan kedua setelah awal yang buruk dalam laga Liga Champions di Old Trafford.

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United raih kemenangan dramatis setelah bangkit dari ketertinggalan

United meraih kemenangan 3-2 atas Roma dengan susah payah di Liga Champions pada Selasa malam. Hasil itu mengakhiri rentetan pertandingan tanpa kemenangan yang berlangsung sejak 10 September.

Tim Italia itu mendominasi jalannya laga pada menit-menit awal di Old Trafford. Roma secara mengejutkan unggul 2-0 hanya dalam 18 menit lewat gol Matias Soule dan penalti Donyell Malen. Manchester United mendapat peluang untuk bangkit setelah wasit menghadiahkan penalti yang keputusannya dinilai ringan, tetapi tembakan pertama Fernandes ditepis Devis Vasquez. Namun, VAR memerintahkan penalti diulang karena gelandang Roma Bryan Cristante masuk ke kotak penalti terlalu cepat.

Fernandes akui beruntung mendapat kesempatan mengulang penalti

Fernandes berhasil menuntaskan percobaan keduanya untuk memulai kebangkitan luar biasa United. Kapten United itu kini mengungkap tekanan besar yang dirasakannya saat harus mengeksekusi penalti dua kali dalam waktu berdekatan.

"Saya tahu itu tanggung jawab besar. Penalti itu bisa mengubah jalannya pertandingan dan saat itu kami sangat membutuhkan gol agar dukungan penonton berpihak kepada kami," kata Fernandes kepada Sky Sport Italia. "Penalti selalu menjadi momen yang menegangkan karena hanya ada Anda dan kiper, dan tidak ada orang lain yang bisa membantu dalam situasi itu.

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"Sejujurnya, saya beruntung Cristante masuk ke kotak penalti terlalu cepat, sehingga saya mendapat kesempatan untuk mengambilnya lagi. Pada kesempatan kedua, saya memutuskan memilih satu titik dan menendang bola sekeras mungkin tanpa mencoba menebak arah gerak kiper."

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Kembali berbicara dalam bahasa Italia setelah larangan media seusai laga Como

Fernandes mendapat izin untuk menjalani wawancara televisi dalam bahasa Italia. Hal ini menandai perubahan kebijakan departemen media klub setelah kekecewaan baru-baru ini di kompetisi Eropa. Seusai kekalahan telak 4-1 dari Como, staf dilaporkan melarang gelandang itu berbicara kepada pers Italia, meski ia pernah bermain selama beberapa tahun di Serie A dan Serie B. Kini, ia bebas membahas secara terbuka krisis yang tengah terjadi di Old Trafford.

"Ini kemenangan yang sangat penting karena, jelas, segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan," jelas Fernandes. "Kami berusaha melakukan satu hal, tetapi yang terjadi justru hal lain. Kami kebobolan pada awal pertandingan. Ini benar-benar masa yang sulit, tetapi kami harus berusaha keluar dari situasi ini.

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"Saya berharap ini bisa memberi kami kepercayaan diri untuk melangkah maju dan tampil lebih baik karena skuad ini punya kualitas. Para pemainnya masih sama seperti sebelumnya, kami menambah beberapa pemain berkualitas pada musim panas, dan kami harus terus melangkah."

Membangun momentum untuk Liga Primer

Kemenangan setelah bangkit dari ketertinggalan ini bisa menjadi titik balik penting bagi klub Inggris yang tengah kesulitan tersebut. United kini harus berusaha membawa momentum penting dari kompetisi Eropa ini ke ajang domestik. Mereka akan kembali berlaga di Liga Primer saat menjamu Aston Villa pada Minggu.