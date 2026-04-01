Saya bersedia menerima pemotongan gaji di klub ini... Cancelo membuka peluang untuk hengkang dari Barcelona

Pemain Barcelona asal Portugal, João Cancelo, membuka kemungkinan untuk hengkang dari klub Catalan tersebut, di tengah ketidakpastian nasibnya setelah musim ini berakhir.

Cancelo telah bermain untuk Barcelona sejak bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Al-Hilal Saudi Arabia dengan status pinjaman.

Barcelona ingin mempertahankan Cancelo setelah musim ini berakhir, tanpa membayar uang kepada klub Saudi tersebut, namun di sisi lain, Al-Hilal bersikeras meminta 15 juta euro sebagai ganti pelepasan bintang Portugal tersebut.

Di tengah ketidakpastian situasi Cancelo, mantan pemain Manchester City ini mengatakan melalui saluran TV Portugal 11 bahwa ia akan berusaha untuk kembali ke Benfica suatu saat nanti.

Dia menambahkan, seperti dilansir situs "Football Spain": "Saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya harapkan, tapi bermain untuk Benfica seperti bermain basket, dan demi cintanya, saya akan menerima pemotongan gaji."

Cancelo memulai karier profesionalnya bersama Benfica, sebelum bermain untuk sejumlah klub besar dunia seperti Juventus, Bayern Munich, Manchester City, dan Barcelona, namun tampaknya ia merindukan masa-masa di klub Portugal tersebut.

Meskipun Barcelona memiliki niat serius untuk mempertahankan Cancelo, mereka tetap menyusun rencana alternatif jika kesepakatan transfer gratis dari Al-Hilal Saudi tidak terwujud, Dalam hal ini, nama Alejandro Grimaldo, bek Bayer Leverkusen, dan Andrea Cambiaso, pemain Juventus, muncul sebagai pengganti potensial untuk kepergian Cancelo.

