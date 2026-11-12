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Dalam siniar "After The Final Whistle", Niklas Süle berbicara tentang masalah kesehatan mental yang dialaminya selama membela Borussia Dortmund. Bahkan, ibunya meragukan masa depannya di sepak bola profesional.

Keputusan untuk mengakhiri kariernya sebagai pemain ternyata tidak baru muncul setelah cedera yang dialaminya belakangan, melainkan telah terbentuk selama beberapa tahun. Dalam perbincangan itu, mantan pemain tim nasional Jerman tersebut mengungkapkan perasaannya selama dua tahun terakhir di BVB, yang diwarnai banyak cedera dan periode sulit di lapangan.

Pada masa itu, ibunya menyampaikan penilaian yang tegas: "Menurutku, kamu tidak cocok dengan industri ini." Süle lalu bertanya: "Apa maksud Ibu? Kenapa Ibu berpikir begitu?"

Bek tengah itu menjelaskan: "Setelah itu, saya banyak berusaha memperbaiki diri dan mencari bantuan karena saat itu saya berada di tempat yang lebih kelam, tetapi bukan dalam kehidupan pribadi. Saya mengemudi ke pusat latihan, merasa sedikit panik, dan berpikir: Hei, ada yang tidak beres. Saya mengalami serangan panik."

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Pengalaman itu semakin mempercepat prosesnya mempertimbangkan pensiun dini. "Saat itulah saya benar-benar berpikir: Mungkin kamu memang tidak lagi cocok dengan industri ini," kata Süle.

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Niklas Süle nyaris mengalami robek ligamen krusiatum untuk ketiga kalinya

Dengan demikian, keputusan untuk gantung sepatu sudah dibuat sebelum penampilan terakhirnya. Laga kedua terakhir dalam karier Süle berlangsung di Hoffenheim, klub tempat ia pernah bermain saat muda. Mantan pemain tim nasional itu cedera ketika terpeleset, dalam insiden ketika bola berbicara kepada tangannya, BVB dihukum penalti, dan Süle ditarik keluar lebih awal.

Saat itu ada kekhawatiran ia mengalami cedera serius. Namun, tak lama kemudian dipastikan bahwa kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Meski begitu, Süle kini mengatakan tentang hari-hari tersebut: "Jadi, keputusan saya untuk pensiun bukan karena pertandingan di Hoffenheim, ketika saya nyaris mengalami robek ligamen krusiatum untuk ketiga kalinya. Keputusan itu sudah muncul jauh sebelumnya."

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Ia akhirnya menjalani pertandingan terakhirnya di hadapan pendukung sendiri di Dortmund melawan Frankfurt, yang juga merupakan mantan klub Süle. Ia masuk sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga berakhir. "Saya hanya membutuhkan satu pertandingan terakhir itu, lalu selesai," katanya.

Süle baru menyadari bahwa ia benar-benar telah meninggalkan sepak bola profesional sehari setelah pertandingan terakhir tersebut. Seusai laga pada Jumat malam itu, ia berkumpul bersama orang-orang terdekat pada Sabtu.

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Niklas Süle menegaskan: "Sepak bola bukan hidup saya"

"Saya mengadakan pesta kecil di taman bersama anak-anak, keluarga, dan orang tua saya. Mereka memberi saya beberapa hadiah yang sangat indah dan istimewa. Saat itulah untuk pertama kalinya saya sadar: Oh ya, sekarang semuanya sudah berakhir," jelas Süle. "Ibu saya menyimpan sepatu sepak bola pertama saya, dari saat saya berusia empat tahun. Ia melapisinya dengan emas dan meletakkannya di atas sesuatu seperti piala. Saat itu saya menangis."

Meski sudah lama mempersiapkan diri, momen pensiun itu tetap menyakitkan karena sepak bola telah memberinya banyak pengalaman tak terlupakan dan kebahagiaan: "Saya sudah tahu sejak tiga atau empat tahun lalu bahwa saya akan berhenti. Saya sudah mempertimbangkannya, tetapi pada saat itu rasanya benar-benar berat."

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Selain aspek kesehatan fisik dan mental, Süle juga berbicara tentang motivasinya yang berubah seiring waktu. "Dengan gelar-gelar yang saya raih dan masa saya di Bayern Munich, tempat Anda mendapat sedikit lebih banyak uang, Anda sampai pada titik ketika semakin sulit memotivasi diri setiap hari," katanya.

Süle melanjutkan: "Saya selalu mencintai sepak bola, tetapi saya tidak pernah menjadi pemain yang setiap hari mencurahkan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk sepak bola. Karena bagi saya, sepak bola bukan hidup saya."