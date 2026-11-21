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Kiper Fulham Bernd Leno angkat bicara soal keputusan kontroversial yang menganulir gol Erling Haaland saat Fulham bermain imbang dengan gigih di markas Manchester City. Kiper asal Jerman itu mengaku cemas menunggu apakah teknologi akan mendukungnya setelah benturan keras dengan penyerang asal Norwegia tersebut.

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Kontroversi di Stadion Etihad

Kesulitan Manchester City belakangan ini berlanjut pada Sabtu setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh Fulham yang tampil disiplin . Tim tamu secara mengejutkan unggul pada menit ke-16 ketika Rodrigo Muniz menuntaskan serangan balik brilian yang membungkam pendukung tuan rumah. Elliot Anderson akhirnya menyamakan kedudukan lewat tendangan voli keras pada babak kedua, tetapi sorotan utama tertuju pada insiden antara Haaland dan Leno pada babak pertama yang membuat wasit Thomas Bramall menganulir gol yang berpotensi menyamakan kedudukan bagi City.

Insiden itu terjadi tak lama setelah gol pembuka Fulham. Haaland tampak mendorong bola masuk ke gawang di tengah kemelut di kotak enam yard. Namun, wasit memutuskan bahwa Leno sudah menguasai bola sebelum penyerang itu melakukan kontak dengannya.

Berbicara kepada BBC Sport seusai pertandingan, Leno menyampaikan pandangannya secara terus terang: "Bola sudah ada di tangan saya. Saya merasa sudah menguasai bola, lalu Haaland menabrak saya dan meluncur ke arah saya. Lapangannya basah. Saya berharap VAR tidak membatalkan keputusan itu. Bagi saya, itu pelanggaran. Semoga wasit mengambil keputusan yang tepat."

Faktor fisik dalam benturan Haaland

Kondisi di Etihad berperan besar dalam benturan tersebut. Permukaan lapangan yang licin menyulitkan pemain mengurangi kecepatan di ruang sempit. Leno menjelaskan bahwa perpaduan cuaca dan kondisi fisik Haaland membuat situasi itu sangat berisiko bagi kiper yang berada tepat di garis gawangnya sendiri.

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Mengenai detail insiden tersebut, Leno mengatakan: "Bola meluncur sangat cepat di lapangan, dan Haaland datang dengan kecepatan tinggi. Saya berada di garis gawang. Sedikit saja kehilangan keseimbangan, saya bisa terdorong masuk ke gawang. Haaland membuat saya masuk ke gawang." Meski ada tekanan dari serangan City, keputusan itu tetap berlaku setelah pemeriksaan singkat, sehingga Fulham mempertahankan keunggulan hingga jeda.

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Hasil tersebut membuat City masih harus mencari jawaban. Upaya mereka membangun serangan tidak setajam biasanya, sementara transisi pertahanan mereka tampak rentan menghadapi kecepatan para penyerang klub asal London itu sepanjang 90 menit.

Membela sesama kiper

Leno juga menyempatkan diri memuji mantan kiper Manchester City dan Inggris Joe Hart, yang kini menjadi salah satu suara terkemuka di media sepakbola. Pemain Fulham itu menilai pengamat yang pernah menjadi kiper dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam dalam perdebatan soal pelanggaran terhadap kiper, yang kerap disalahpahami oleh mereka yang hanya pernah bermain sebagai pemain non-kiper.

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Mantan pemain Arsenal itu menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pandangan dari orang yang memahami posisi kiper dalam situasi penuh tekanan seperti ini. Leno berkata: "Saya melihat Joe Hart membela para kiper dengan sangat baik. Saya senang mendengarkan dia karena sudut pandangnya berbeda. Banyak orang tidak memahami bagaimana rasanya menjadi kiper. Semoga dia mendukung saya."