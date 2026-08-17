Fink mengenal rekrutan baru Die Borussen dari masa kebersamaan mereka di klub kasta tertinggi Belgia, KRC Genk. Mantan pemain timnas Jerman itu berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih di sana dari Juni 2024 hingga Desember 2025, sementara Karetsas berasal dari akademi klub tersebut.

"Dia adalah pesulap kecil, gelandang yang sangat kreatif dengan dribel yang luar biasa. Dalam tim yang mengandalkan penguasaan bola seperti Dortmund, dia akan bisa meraih sangat banyak dengan itu, ini sangat cocok. Dia benar-benar bisa sangat menghibur jika mendapatkan kebebasannya," nilai Fink tentang rekrutan baru BVB tersebut.

Meski begitu, pemain Yunani itu dengan usianya yang baru 18 tahun masih jauh dari akhir perkembangannya. "Dia masih bisa dan harus menjadi lebih baik, masih harus banyak belajar," analisis Fink tentang mantan anak asuhnya itu, lalu merinci: "Misalnya dalam hal manajemen risikonya. Kapan saya harus bermain atau menahan bola? Kapan saya harus mengambil serangan balik dan masuk ke duel dribel?"

Dalam hal-hal tersebut, Karetsas membutuhkan "lebih banyak pengalaman. Itu memang belum mungkin dia miliki di usia 18 tahun. Itu akan datang dengan sendirinya lewat jam terbang pertandingan," kata Fink. Pemain 18 tahun itu hanya perlu "bersabar. Dia tidak boleh berpikir bahwa dia sudah bisa dan tahu segalanya."

Sebab, ekspektasi di Dortmund akan berbeda dibanding saat masih di Genk. Terkait hal itu, Fink memperingatkan soal tekanan yang terlalu besar yang bisa membebani pemain ofensif tersebut. "Ekspektasi mengingat nilai transfernya sangat tinggi. Saya berharap itu tidak menjadi masalah. Terutama jika mungkin segalanya tidak berjalan begitu baik baginya atau bagi klub."

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Konstantinos Karetsas mencetak gol dalam laga uji coba BVB melawan Arsenal

BVB resmi menuntaskan transfer pemain timnas Yunani yang sudah mencatatkan sepuluh penampilan itu hampir dua pekan lalu. Di Dortmund, Karetsas menandatangani kontrak hingga 2031, sementara sekitar 32 juta euro mengalir ke Belgia sebagai imbalannya.

Dengan demikian, pemain 18 tahun itu sedikit lebih murah dibanding rekor transfer Dortmund sebelumnya, Ousmane Dembele, yang pada musim panas 2016 pindah dari Stade Rennes ke klub Westfalen itu dengan nilai 35 juta euro.

Pada debutnya, pemain Yunani itu langsung mampu meyakinkan. Dalam kemenangan 3-2 pada laga uji coba melawan Arsenal pekan lalu, dia langsung menyumbang satu gol.

Setelah Joane Gadou, Kaua Prates, dan Justin Lerma dengan total sekitar 30 juta euro, Karetsas sudah menjadi rekrutan baru keempat BVB pada musim panas ini. Namun, aktivitas transfer Borussia belum selesai. Rekan senegara Karetsas, Giannis Konstantelias, dan Joey Veerman dari PSV Eindhoven juga sudah sangat dekat untuk pindah ke Die Borussen.