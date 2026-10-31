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Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique memuji kedalaman skuad dan mentalitas timnya setelah juara bertahan Prancis dan Eropa itu bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk melumat tim juru kunci Le Havre pada Jumat malam. Kapten pengganti Achraf Hakimi mencuri perhatian di Stade Oceane dengan berkontribusi langsung terhadap kelima gol dalam penampilan dominan timnya.

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Bek Maroko inspirasi kebangkitan meyakinkan

Hakimi mencetak hat-trick pertama dalam karier seniornya dan menyumbang dua assist pada pekan kesembilan untuk memastikan kemenangan keenam beruntun tim tamu di Ligue 1. Dengan penyerang andalan Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia masih absen karena cedera, PSG mengganti lima pemain starter dari kemenangan 2-0 atas Lyon pada Senin. Meski tertinggal lebih dulu, pemuncak klasemen bangkit untuk meraih kemenangan kesembilan berturut-turut di semua kompetisi.

Tim tamu bangkit setelah tertinggal lebih dulu

Le Havre, yang belum pernah menang, nyaris membuat kejutan besar pada menit ke-18 ketika gelandang Senny Mayulu, yang kembali masuk tim, kehilangan bola di area depan. Rayan Fofana kemudian melaju di sisi kanan dan mengirim umpan silang yang diselesaikan penyerang eks Sunderland dan West Bromwich Albion, Josh Maja, dari jarak dekat untuk mencetak gol keempatnya musim ini.

Setelah kiper tuan rumah yang menjalani debut, Arnaud Bodart, menggagalkan upaya Ferran Torres untuk menyamakan kedudukan, Hakimi mengambil alih permainan meski belum mencetak gol musim ini sebelum laga tersebut. Pada menit ke-26, pemain Maroko itu mengontrol umpan panjang Lucas Hernandez dan mengoper bola ke samping untuk diselesaikan winger Belgia Mika Godts ke sudut kiri bawah gawang. Itu menjadi gol Godts dalam dua penampilan berturut-turut. Dua menit kemudian, Mayulu mengirim umpan kepada Hakimi, yang menaklukkan Bodart di tiang dekat. VAR menganulir keputusan offside awal.

Menanggapi kebangkitan timnya setelah pertandingan, Enrique mengatakan kepada PSG TV: "Ini kemenangan yang luar biasa. Kami memulai pertandingan dengan fokus seperti biasanya, tetapi kami kesulitan menghadapi serangan balik dan dari situlah mereka mencetak gol. Ketika bermain tandang, lawan selalu lebih termotivasi. Namun, pada akhirnya, kamilah yang mendominasi pertandingan. Kami menciptakan banyak peluang dan para pemain kami tampil pada level yang sangat tinggi, jadi kami senang.

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"Kami melihat kemampuan para pemain muda binaan klub, meski sulit untuk memenuhi standar yang ditetapkan Paris Saint-Germain. Namun, itulah tujuan kami: tampil sekompetitif mungkin dalam setiap pertandingan, siapa pun lawannya. Rekor kemenangan? Saya beruntung bisa menangani klub di level ini dan memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Saya sangat senang dan berharap bisa terus mengukir sejarah di Paris."

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Gempuran babak kedua pastikan hat-trick bersejarah

Meski Sota Nakamura dan Fofana sempat mengancam untuk menyamakan kedudukan bagi Le Havre, yang berada di dasar klasemen dengan hanya dua poin sepanjang musim, Hakimi menggandakan keunggulan 10 menit setelah babak kedua dimulai. Setelah Amir Richardson melanggar Maghnes Akliouche di sisi kiri tepi kotak penalti, bek kanan itu melepaskan tendangan bebas dari jarak 18 meter yang melengkung masuk ke sudut kanan bawah gawang.

Momen penentu terjadi pada menit ke-62 ketika sundulan Maja menyambut umpan Djibril Ouziad dari sisi kanan membentur sisi luar tiang kiri. PSG langsung melancarkan serangan balik saat Bodart bergegas keluar dari kotak penaltinya tetapi gagal memotong umpan terobosan Hakimi. Mayulu pun menyentuh bola melewati kiper yang telanjur keluar sebelum menggelindingkannya ke gawang kosong dari jarak 27 meter. Tujuh menit kemudian, Bodart menepis tembakan pertama Hakimi setelah menerima umpan silang mendatar Godts, tetapi bola justru memantul mengenai paha kanan sang bek dan masuk ke gawang.

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Berbicara kepada PSG TV setelah pertandingan, Hakimi mengatakan: "Ini penampilan yang sangat bagus dari seluruh tim, kami sangat senang. Ini tidak mudah, kami kebobolan lebih dulu, tetapi kami menunjukkan semangat dan sikap yang tepat untuk bangkit. Itulah yang paling penting. Ini malam yang luar biasa bagi saya, terutama karena kami menang, tetapi juga karena ini hat-trick pertama saya. Saya senang dan berharap bisa mencetak gol sebanyak mungkin dengan seragam ini."

Momentum terbangun setelah awal yang lamban

Setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga pembuka Ligue 1, PSG kini kembali menegaskan dominasinya di puncak klasemen kasta tertinggi Prancis. Juara bertahan Eropa itu akan berusaha mempertahankan ketajaman serangan ini dalam pertandingan mendatang di Liga Champions dan kompetisi domestik sambil menunggu Dembele dan Kvaratskhelia kembali. Sementara itu, Le Havre yang belum meraih kemenangan masih terpuruk di dasar klasemen.