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Harry Kane mengakui bahwa ia berbohong jika mengatakan tidak ingin memenangi setidaknya satu gelar Liga Champions sebelum kontrak barunya bersama FC Bayern berakhir pada 2029. Penyerang itu menegaskan bahwa kesempatan bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di Eropa membuat keputusannya untuk memperpanjang kontrak menjadi mudah.

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Kane bidik gelar tertinggi di Eropa

Meski telah meraih gelar Bundesliga dua musim berturut-turut dan penghargaan individu di Munich, Harry Kane tetap berfokus untuk mengangkat trofi Liga Champions UEFA. Setelah memperpanjang kontraknya hingga 2029, sang penyerang menjadikan kejayaan di Eropa sebagai tujuan utama selama sisa waktunya di Bayern.

Pemain berusia 33 tahun itu mencetak 156 gol dalam 161 pertandingan pertamanya untuk klub, tetapi ia meyakini bahwa kesuksesan tim di Eropa menentukan warisan sebuah klub elite.

Kane menegaskan bahwa keyakinannya terhadap kemampuan Bayern menaklukkan Eropa membuat keputusan untuk memperpanjang kontrak menjadi mudah.

Kapten Inggris bertekad meraih trofi Eropa

Saat membahas targetnya untuk tiga tahun ke depan, Kane secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membawa gelar Eropa ke Allianz Arena. "Itu tentu menjadi tujuan besar bagi semua orang di klub. Selama saya merasa kami masih punya peluang untuk meraihnya, saya antusias menatap kesempatan itu," kata Kane.

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"Kami ingin mendominasi di Jerman, tetapi kami juga ingin menjuarai Liga Champions."

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"Saya di sini hingga 2029 dan saya akan berbohong jika mengatakan tidak ingin meraih setidaknya satu gelar Liga Champions sebelum itu. Ada tekanan, tetapi saya menikmatinya," tegasnya.

Sang penyerang ingin kembali fokus ke lapangan

Setelah sepekan menjadi sorotan media menyusul kemenangannya dalam Ballon d'Or, Kane mengungkapkan keinginannya untuk kembali berfokus sepenuhnya pada penampilan dalam pertandingan. "Belakangan ini banyak pembicaraan tentang saya, tetapi saya ingin kembali lebih sedikit bicara dan lebih banyak bermain," aku Kane.

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"Penting bagi kami sebagai klub untuk menikmati masa ini; momen-momen tersebut penting dalam sejarah kami. Namun, pertandingan adalah hal terpenting dan saya berusaha membiarkan penampilan saya di lapangan yang berbicara."

"Jika saya tidak percaya kepada tim ini, jika saya tidak yakin kami bisa meraih gelar-gelar terbesar, saya pasti sudah mempertimbangkan pilihan lain," tambah sang penyerang.

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Bayern bersiap menghadapi laga-laga penentu di Eropa

Komitmen penuh Kane memberi Bayern sosok andalan yang jelas saat mereka menjalani fase liga Liga Champions.

Pelatih kepala Vincent Kompany akan mengandalkan penyerang bintangnya itu untuk memimpin lini depan dalam laga-laga Eropa mendatang.

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Klub asal Bavaria itu akan berupaya mengubah dominasinya di kompetisi domestik menjadi trofi Eropa dalam musim-musim mendatang.