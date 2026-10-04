"Saya berbicara empat mata dengannya": Cancelo akhiri perdebatan soal kembalinya Cristiano ke timnas Portugal dengan kata-kata yang jelas

Joao Cancelo, pemain Portugal, memberikan komentar mengenai kemungkinan kembalinya Cristiano Ronaldo ke timnas pada periode mendatang, serta krisis yang baru-baru ini terjadi dengan pelatih kepala Jorge Jesus.

Timnas Portugal berhasil membalikkan ketertinggalan dari Norwegia menjadi kemenangan dramatis dengan skor 2-1, untuk memesan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League.

Joao Cancelo mencetak gol pertama Portugal pada menit ke-38 lewat tendangan keras yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan bagi timnya, sebelum Goncalo Ramos menambah gol kedua pada menit ke-79.

Joao Cancelo mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Portugal dan golnya yang indah, dan ia terlihat jelas ketika ditanya soal kemungkinan kembalinya Cristiano Ronaldo.

Joao mengatakan, menurut surat kabar "Record": "Pelatih dan Tuan Pedro Proenca (presiden Federasi Sepakbola Portugal) akan membicarakan hal ini. Namun, seperti yang sudah dikatakan Bruno Fernandes, Cristiano adalah kapten kami, ia adalah simbol timnas kami, ia adalah pemain terbaik yang pernah dilahirkan Portugal, dan sudah pasti segalanya akan berakhir dengan cara terbaik".

Ia menambahkan: "Yang terpenting di sini adalah empat kemenangan ini. Saya rasa kami semua tampil luar biasa, termasuk dia. Sekarang saatnya menikmati, dan kami akan kembali ke sini lagi pada November".

Pemain Barcelona itu mengungkapkan kepada kanal RTP bahwa ia juga sudah berbicara empat mata dengan Cristiano Ronaldo.

Soal golnya malam ini, ia menjelaskan: "Saya berada di posisi yang bagus, dan Nuno Mendes memiliki lemparan ke dalam yang sangat kuat. Ketika saya melihat bola menyentuh tanah untuk pertama kali, rasanya seperti reaksi naluriah, saya menendang, dan syukurlah bola itu mengarah dengan baik. Saya mencetak gol yang luar biasa".

Ia menambahkan: "Omong-omong, hampir semua gol saya bersama timnas itu indah, saya tidak mengingat semuanya, tapi mungkin gol ini salah satu yang terindah. Saya tidak bisa memastikan bahwa ini yang terindah karena saya tidak ingat gol-gol lainnya".

Ia menerima sebuah pertanyaan yang berbunyi: apakah empat kemenangan ini menandai awal era baru bagi timnas, dan ia menjawab: "Selain cepatnya memahami konsep pelatih baru, saya rasa Anda juga butuh sedikit keberuntungan. Dan keberuntungan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan".

Ia melanjutkan: "Semua rekan saya di pemusatan latihan ini, baik yang bermain lebih banyak maupun lebih sedikit, kami berhasil selama latihan singkat yang kami jalani — saya rasa itu empat pertandingan dalam 11 atau 12 hari — memahami ide-ide tersebut dengan baik dan menerapkannya secara praktis di atas lapangan. Saya rasa kami kembali menjadi tim yang lebih baik hari ini, dan kami layak menang".