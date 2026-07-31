"Saya berbicara dengannya dalam bahasa Arab": Ayah Ndiaye ungkap sikapnya soal tawaran Al Hilal

Ayah dari pemain sayap Everton asal Senegal, Iliman Ndiaye, mengungkapkan sikapnya terkait kepindahan ke klub Al Hilal Arab Saudi pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al Hilal untuk merekrut Ndiaye pada bursa transfer musim panas saat ini, dengan klub Inggris tersebut bersikeras mendapatkan mahar hingga 70 juta pounds sterling.

Namun, Mamadou Abdallah Ndiaye, ayah dari sang bintang Senegal, menegaskan bahwa putranya tidak sedang memikirkan kepindahan ke Liga Arab Saudi pada musim mendatang, meski ada berbagai godaan yang ditawarkan kepadanya.

Ayah Ndiaye mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Liverpool Echo": "Banyak orang menelepon saya untuk memberi tahu bahwa Iliman akan pergi, tetapi tenanglah, dia tidak akan pergi ke mana pun."

Ia menambahkan: "Dia meneleponku pagi ini, bahkan aku bercanda dengannya menggunakan beberapa kata dalam bahasa Arab, dan kami tertawa bersama, tetapi dia memberitahuku bahwa dia tidak berniat pergi ke Kerajaan Arab Saudi."

Ia menutup: "Dia tahu bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang di sana, tetapi dia juga menganggap bahwa levelnya bisa menurun. Dia bukan tipe orang yang mengutamakan uang di atas karier profesionalnya."

Ndiaye bermain untuk Everton sejak musim panas 2024, ketika ia bergabung dengan skuad tersebut dari Olympique Marseille. Bersama Everton, ia tampil dalam 34 pertandingan sepanjang musim lalu, mencetak hanya 6 gol, sementara memberikan 3 assist.