Penders Siap Jalani Debut Penuh di Liga Primer Inggris dalam Derbi London
Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso memastikan bahwa kiper berusia 20 tahun Mike Penders siap tampil sejak awal dalam derbi London melawan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada Sabtu. Penders akan menggantikan kiper utama Emiliano 'Dibu' Martinez, yang mengalami cedera rahang dan telah menjalani operasi dengan sukses.
Alonso menyatakan kepercayaan penuh kepada Penders setelah kiper muda itu tampil mengesankan dalam sejumlah laga piala belakangan ini dan saat masuk sebagai pemain pengganti.
Chelsea menjamu Tottenham dengan target meraih kemenangan ketiga berturut-turut di Liga Primer Inggris.
Alonso Ungkap Penilaian Courtois tentang Kiper Muda Itu
Saat membahas potensi Penders, Alonso mengungkapkan bahwa ia berkonsultasi dengan kiper Real Madrid Thibaut Courtois mengenai profil fisik dan teknik pemain muda asal Belgia itu. "Ada banyak [kemiripan], bukan hanya dari segi kebangsaan, tetapi juga postur," jelas Alonso. "Keduanya berkaki kiri dan sama-sama dominan dalam duel udara."
"Saya juga berbicara dengan Thibaut... dan dia sendiri mengatakan bahwa dia melihat kemiripan dengan Mike."
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"Kami perlu membantunya, mendukungnya, tetapi yang pasti dia adalah kiper untuk saat ini dan masa depan," tambah pelatih asal Spanyol itu.
Martinez Tetap Membimbing Meski Absen karena Cedera
Alonso menjelaskan dampak positif kiper senior Martinez, yang tetap terlibat erat dengan skuad selama pemulihannya. "Kabar baiknya adalah dia merasa lebih baik," kata Alonso mengenai Martinez. "Dia ingin mendengarkan apa yang dirasakannya dan pendapat para dokter."
"Emi suka berbicara bukan hanya dengan para kiper lain, tetapi juga dengan para bek... dia memberikan dampak besar bagi tim dan Mike."
"Mike adalah kiper kami untuk saat ini dan masa depan," ujar Alonso.
Chelsea Ingin Lanjutkan Momentum di Stamford Bridge
Dengan Penders mengawal gawang di belakang lini pertahanan yang tangguh, Chelsea ingin melanjutkan kemenangan 2-0 atas Everton baru-baru ini, yang menghasilkan catatan nirbobol pertama mereka dalam sembilan bulan.
Tim asuhan Alonso menjamu Tottenham di Stamford Bridge pada Sabtu petang pukul 17.30 BST.
Chelsea kemudian akan mengalihkan perhatian ke laga-laga berikutnya melawan Liverpool dan Manchester United.