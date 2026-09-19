Ketika ditanya dalam wawancara dengan Movistar apakah ia akan mengikuti pertandingan klub-klub papan atas mutlak lewat layar, pemain muda Spanyol itu mengecualikan raksasa Jerman pemegang rekor gelar tersebut. Ia mengatakan akan jauh lebih sering menonton Real Madrid atau PSG.

"Sejujurnya, saya benar-benar tidak suka menonton pertandingan Bayern. Karena di liga mereka saya sudah tahu bahwa mereka akan selalu sangat dominan," kata Yamal dan menegaskan: "Bahkan di fase grup Liga Champions saya tidak menonton pertandingan mereka, karena mereka begitu dominan. Pertandingan melawan PSG setelah itu luar biasa. Tetapi di fase grup saya tidak suka menonton pertandingan mereka, karena mereka sangat mendominasi lawan."

Apa yang sekilas terdengar seperti kritik juga bisa dinilai sebagai pujian. Tim asuhan pelatih Vincent Kompany begitu sarat dominasi sehingga bagi Yamal tampaknya tidak ada gunanya menonton. Bagaimanapun, hasilnya seolah sudah diketahui sebelumnya.

Contoh mengesankan atas keunggulan mereka dibanding rival domestik diperlihatkan Bayern pada Jumat. Dengan skor 7-0, klub asal Munchen itu melindas Union Berlin yang tak berdaya. Sosok terbaik di lapangan adalah Michael Olise dengan lima keterlibatan langsung dalam gol, yang kemudian membuat direktur olahraga Max Eberl seusai laga mengangkatnya ke dalam lingkaran calon pemenang Ballon d'Or.

Bagaimana reaksi Harry Kane terhadap sindiran Lamine Yamal?

Harry Kane, yang mencetak dua gol, menurutnya memang punya peluang besar. Namun, Yamal melihatnya berbeda. Menurutnya, penghargaan itu harus "diberikan kepada pesepakbola terbaik di dunia" dan "bukan kepada pemain yang mencetak 80 gol", katanya juga dalam wawancara tersebut dengan Movistar. Sebuah sindiran yang jelas kepada Kane, yang pada musim lalu menorehkan 73 gol.

Eberl menanggapi pernyataan itu dan membalas dengan dingin: "Kampanye pemilihan memang harus dilakukan. Yang terbaik adalah para pemain yang tidak membutuhkan kampanye pemilihan." Kane, yang juga ditanya mengenai isu tersebut seusai laga, menegaskan ucapan Eberl dengan jawaban yang datar. "Setiap orang berhak berbicara seperti yang mereka inginkan. Kalian mengenal saya, saya lebih suka membiarkan penampilan saya di lapangan yang berbicara untuk saya," kata penyerang Inggris itu.

Bahkan Union Berlin juga bereaksi terhadap pernyataan Yamal. Dalam sebuah unggahan media sosial bernada jenaka, Die Eisernen menulis: "Anak nakal 19 tahun dari Barcelona itu tidak bisa diam saja, ya? Kane dan Olise benar-benar on fire hari ini dan membuktikan bahwa mereka adalah materi Ballon d'Or."