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Liverpool meraih tiga poin penting di Selhurst Park untuk menjaga jarak dengan tim-tim teratas Liga Primer Inggris. Namun, suasana seusai pertandingan jauh dari meriah bagi pelatih kepala Andoni Iraola. Meski Liverpool tampil efektif dan mengalahkan Crystal Palace yang tengah kesulitan, pelatih asal Spanyol itu geram atas keputusan wasit di pengujung laga yang menurutnya menunjukkan kurangnya konsistensi di liga tersebut.

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Penebusan di Selhurst Park

Liverpool menghukum Crystal Palace yang menyia-nyiakan peluang di Selhurst Park ketika Alexis Mac Allister memecah kebuntuan lima menit sebelum jeda lewat sundulan yang berawal dari skema tendangan bebas cerdik. Florian Wirtz menggandakan keunggulan 14 menit setelah babak kedua dimulai berkat umpan Bradley Barcola, sebelum Alexander Isak mencetak gol ketujuhnya di Premier League musim ini untuk mengubah skor menjadi 3-0. Eddie Nketiah kemudian mencetak gol lewat penalti pada masa tambahan waktu setelah Milos Kerkez melakukan pelanggaran, tetapi gol itu hanya menjadi hiburan bagi tuan rumah.

Berbicara setelah peluit akhir, Iraola menekankan pentingnya hasil tersebut: 'Ini kemenangan penting bagi kami menjelang jeda internasional setelah pekan yang kami lalui. Kami juga baru tiba dari Turki pada Kamis larut malam, jadi, saya tahu mereka juga bermain, penting bagi kami untuk menutupnya dengan kemenangan. Pada babak pertama kami sedikit kesulitan dalam bertahan, tetapi setelah itu kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik, meski saya sedikit kesal dengan penalti di akhir laga.'

Waktu terciptanya gol pembuka itu sangat memuaskan bagi staf pelatih, yang telah melatih skema bola mati. 'Itu momen penting dalam pertandingan,' jelas Iraola kepada Sky Sports. 'Sebelum musim ini, kami pantas mencetak gol dari tendangan bebas dari sisi lapangan seperti itu. Alexis [Mac Allister] datang menyambut bola seperti itu di tiang dekat. Saat itu kami mendapat peluang, mereka juga mendapat peluang, dan pertandingan cukup berimbang. Masuk ke ruang ganti dengan keunggulan 1-0 sangat berarti.'

Kelancaran serangan dan aksi gemilang Alisson

Iraola langsung memuji penampilan Wirtz yang memberi dampak besar setelah Liverpool bangkit dari dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Fenerbahce di Champions League dan Arsenal di Premier League. Mengenai penampilan pemain asal Jerman itu, sang pelatih mengatakan: 'Saya sangat senang. Menurut saya, dia tampil sangat baik hari ini. Itu gol yang indah, dengan pergerakan Alex [Isak] yang membuka ruang di belakang untuk penyelesaian akhir, serta umpan dari Bradley. Menurut saya, itu rangkaian serangan yang luar biasa dan saya senang untuknya.'

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Meski para penyerang menjadi sorotan, kontribusi Alisson Becker sama pentingnya dalam memastikan tiga poin. Kiper asal Brasil itu harus melakukan enam penyelamatan sepanjang pertandingan, termasuk satu penyelamatan kelas dunia ketika skor masih imbang. Sang pelatih memuji kiper utamanya: 'Terutama pada babak pertama saat skor 0-0, dia melakukan penyelamatan brilian. Itu sangat penting karena dalam pertandingan seperti ini, tim yang mencetak gol lebih dulu memiliki keuntungan. Pada momen itu, dia tampil sangat baik.'

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Iraola kecam inkonsistensi VAR yang 'menjengkelkan'

Hasil sore itu sedikit ternoda pada menit-menit akhir ketika Kerkez dinilai melakukan pelanggaran di kotak penalti, sehingga Nketiah bisa mencetak gol hiburan dari titik putih. Keputusan itu membuat Iraola geram. 'Saya sangat kesal karena pelanggaran di kotak penalti kami mereka putuskan sebagai penalti, dan di kotak penalti lawan mereka sekarang juga melakukannya,' kata pelatih Liverpool itu. 'Saya tahu kami unggul 3-0 dan saat itu sudah menit ke-95, tetapi saya sangat kesal. Itu benturan kepala, tetapi bahkan dalam situasi itu, Osario yang mengenai Milos [Kerkez]. Itu benturan kepala. Anda bisa bilang skor saat itu 3-0, tetapi bagi saya, ada hal lain karena ini bukan pertama kalinya terjadi musim ini dan jika Anda membandingkannya... Saya benar-benar kesal.'

'VAR membutuhkan waktu lama,' tambah Iraola. 'Ketika penalti diberikan dan mereka membutuhkan dua menit, melihat tayangan ulang dua kali, tiga kali, mereka mencari cara agar VAR tidak membatalkan keputusan itu. Nirbobol bukan perkara mudah di Premier League dan kami ingin menang 3-0. Ini bukan hanya karena penalti tersebut, melainkan karena banyak hal.'

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Kekhawatiran Liverpool menjelang jeda internasional

Kemenangan ini menegaskan dominasi Liverpool dalam laga tandang. Musim ini, Liverpool telah meraih 13 poin di kandang lawan di Premier League, lebih banyak daripada tim mana pun di kompetisi tersebut dan menyamai salah satu catatan poin terbaik mereka dari lima laga tandang pertama dalam satu musim liga. 'Anda ingin menutupnya dengan kemenangan. Itu menempatkan kami dalam posisi yang lebih baik, tetapi kami harus terus berkembang,' aku sang pelatih saat membahas momentum yang dibangun timnya.

Kekhawatiran akan kehilangan lebih banyak pemain jelas membebani pikiran pelatih asal Spanyol itu saat timnya memasuki fase penting musim ini. 'Sekarang kami semua berdoa karena pada jeda internasional terakhir kami kehilangan tiga pemain, dan saat ini itulah hal terakhir yang kami butuhkan,' ungkap Iraola. 'Saya berharap semuanya berjalan lancar dan kali ini kami tidak kehilangan siapa pun.'