Füllkrug, yang seusai mencetak dua gol penalti melawan Mainz 05 pekan lalu sempat mengeluhkan pergantian dirinya yang terlalu lambat, awalnya diistirahatkan pelatih Werder, Daniel Thioune, di Dortmund. Sebagai gantinya, Cedric Itten mendapat kesempatan pertama untuk tampil sebagai starter. Musim lalu, ia menjadi satu-satunya titik terang di Fortuna Düsseldorf, yang terdegradasi dari divisi dua setelah menjalani musim yang buruk.

Namun, pemain tim nasional Swiss itu gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Tanpa Füllkrug, permainan Werder tampak tidak berbahaya, sementara BVB lebih dulu unggul 2-0 lewat gol Serhou Guirassy (6') dan Carney Chukwuemeka (17'). Mereka pun pantas memasuki jeda dengan keunggulan yang nyaman.

Setelah hampir satu jam, Füllkrug akhirnya masuk. Bersamanya, Mitchell Weiser, Ludovit Reis, dan Senne Lynen, yang biasanya menjadi pemain inti, juga masuk ke lapangan. Aksi ceroboh Julian Ryerson, yang menarik Mick Schmetgens hingga terjatuh di kotak penalti, tiba-tiba membuka peluang bagi Werder dan Füllkrug untuk kembali ke pertandingan piala ini.

Füllkrug mempermalukan Anton dan membidik rekor klub

Pemain berusia 33 tahun itu tak menyia-nyiakan kesempatan dan dengan tenang mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan (65'). Itu merupakan gol kesepuluhnya dalam sembilan laga resmi. Sejak laga pembuka musim di Freiburg (1-4), ia selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Pada pekan Bundesliga berikutnya, satu gol lagi melawan TSG Hoffenheim akan membuatnya menyamai rekor klub berusia 44 tahun milik Rudi Völler. Pada musim 1982/83, Völler mencetak gol untuk Werder dalam tujuh pertandingan Bundesliga berturut-turut.

Pertandingan berikutnya SVW Bundesliga 10.30 TSG

Füllkrug kini telah mencetak gol dalam enam pertandingan Bundesliga beruntun dan mengoleksi sebelas gol dalam sembilan laga resmi. Sebab, pemain pengganti andalan itu kembali mengejutkan BVB, seperti saat hasil imbang 2-2 di liga dua setengah pekan lalu. Kali ini, ia melakukannya dengan cara yang sangat istimewa.

Füllkrug melewati Waldemar Anton dengan mengolonginya di lingkaran tengah, melakukan aksi solo, lalu melepaskan tembakan keras dari jarak 18 meter yang bersarang di gawang. Gol spektakuler itu bahkan membuat pengamat Sky, Fabian Kloß, tercengang.

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Bagaimana Füllkrug mencetak gol-golnya? "Saya juga tidak tahu!"

Saat Sebastian Hellmann menanyakan aksi yang menghasilkan gol penyeimbang 2-2 itu, Kloß berkata: "Luar biasa. Saya belum pernah melihatnya mencetak gol seperti itu. Kalau Anda menciumnya sekarang, yang tercium hanya keringat dan rasa percaya diri yang murni. Juga kegembiraan bermain untuk Werder Bremen."

Sejak kembali ke tepi Sungai Weser pada musim panas setelah menjalani periode yang sangat tidak menyenangkan di West Ham United dan AC Milan, Füllkrug kembali tampil dalam performa terbaiknya dan berada dalam kondisi fisik yang sehat. Ketika ditanya bagaimana ia terus berhasil mencetak gol, ia sendiri mengaku tidak tahu kepada Sky setelah pertandingan: "Saya juga tidak tahu. Tapi bukan itu intinya. Dan itulah kuncinya: bahwa itu bukan intinya."

Ia menyebut kekalahan pada detik-detik terakhir akibat gol tendangan bebas spektakuler Marcel Sabitzer pada masa tambahan waktu sebagai sesuatu yang "sangat menyakitkan". Namun, ia juga mengingatkan bahwa "bagi kami, ini bukan akhir dunia, itu juga harus dikatakan dengan jujur". Ia lalu menyinggung para pemain yang mendapat kesempatan membuktikan diri melawan Dortmund dan biasanya berada dalam peran yang ia jalani malam itu. "Kami punya 26 pemain dalam skuad dan sejak musim panas kami sudah mengatakan bahwa kami membutuhkan setiap pemain. Para pemain itu pantas mendapat kesempatan ini."

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Mengapa Niclas Füllkrug tidak mau lagi membicarakan tim nasional

Namun, ada satu hal yang tidak perlu ia hadapi pada malam yang terasa manis sekaligus pahit itu di Westfalenstadion, Dortmund. Seluruh awak media sekali lagi menahan diri untuk tidak menanyakan kemungkinan ia kembali ke tim nasional Jerman pada November, setelah Füllkrug baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak mau lagi membicarakannya.

"Kalau saya sudah 44 kali mengatakan bahwa saya tidak mau membicarakannya, akan menyenangkan kalau kita tidak membicarakannya lagi," katanya setelah hasil imbang 2-2 melawan tim promosi Paderborn pada pertengahan Oktober. Sabtu lalu, saat menjadi tamu di acara aktuelles Sportstudio di ZDF, ia kembali menegaskan: "Saya tidak bermain demi mendapat panggilan. Saya bermain untuk Werder." Mengenai peluangnya di bawah pelatih tim nasional Jürgen Klopp, ia menjawab singkat: "Saya benar-benar tidak peduli."