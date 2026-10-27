Füllkrug, yang seusai mencetak dua gol lewat penalti melawan Mainz 05 pekan lalu sudah mengeluhkan pergantian dirinya yang terlalu terlambat, awalnya diistirahatkan oleh pelatih Werder, Daniel Thioune, di Dortmund. Sebagai gantinya, Cedric Itten mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya. Musim lalu, ia menjadi satu-satunya pemain yang benar-benar menonjol di Fortuna Düsseldorf, tim yang terdegradasi dari divisi dua setelah menjalani musim yang buruk.

Namun, pemain tim nasional Swiss itu tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Tanpa Füllkrug, permainan Werder tampak tidak berbahaya. Sementara itu, BVB unggul 2-0 lebih awal lewat Serhou Guirassy (6) dan Carney Chukwuemeka (17), lalu masuk ruang ganti dengan keunggulan nyaman yang memang pantas mereka raih.

Setelah hampir satu jam, giliran Füllkrug akhirnya tiba. Bersamanya, Mitchell Weiser, Ludovit Reis, dan Senne Lynen, yang biasanya menjadi pemain utama, juga masuk ke lapangan. Aksi ceroboh Julian Ryerson, yang menjatuhkan Mick Schmetgens di kotak penalti, tiba-tiba membuka peluang bagi Werder dan Füllkrug untuk kembali bersaing dalam laga piala ini.

Füllkrug memperdaya Anton dan mendekati rekor klub

Pemain berusia 33 tahun itu tak menyia-nyiakan peluang dan dengan tenang mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan (65). Itu merupakan gol kesepuluhnya dalam sembilan pertandingan resmi. Sejak laga pembuka musim di Freiburg (1-4), ia mencetak gol di setiap pertandingan. Pada pekan Bundesliga berikutnya, satu gol lagi melawan TSG Hoffenheim akan membuatnya menyamai rekor klub berusia 44 tahun milik Rudi Völler. Pada musim 1982/83, Völler mencetak gol untuk Werder dalam tujuh pertandingan Bundesliga berturut-turut.

Pertandingan berikutnya SVW Bundesliga 10.30 TSG

Saat ini Füllkrug sudah mencetak gol dalam enam pertandingan Bundesliga beruntun dan mengoleksi sebelas gol dalam sembilan pertandingan resmi. Sebab, pemain pengganti andalan itu kembali mengejutkan BVB, seperti saat hasil imbang 2-2 di liga dua setengah pekan lalu. Kali ini, ia melakukannya dengan cara yang sangat istimewa.

Füllkrug memperdaya Waldemar Anton dengan melewatkan bola di antara kedua kakinya di dekat lingkaran tengah, lalu menggiring bola sendirian sebelum melepaskan tembakan keras dari jarak 18 meter yang bersarang di gawang. Gol luar biasa itu bahkan membuat pengamat Sky, Fabian Kloß, tercengang.

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Bagaimana Füllkrug mencetak gol-golnya? "Saya juga tidak tahu!"

Ketika Sebastian Hellmann menanyakan aksi sebelum gol yang mengubah skor menjadi 2-2, Kloß berkata: "Luar biasa. Saya belum pernah melihat dia mencetak gol seperti itu. Kalau Anda menciumnya sekarang, yang tercium hanya keringat dan rasa percaya diri yang murni. Juga kegembiraan bermain untuk Werder Bremen."

Sejak kembali ke tepi Sungai Weser pada musim panas setelah menjalani periode yang sangat tidak membahagiakan di West Ham United dan AC Milan, Füllkrug kembali tampil dalam performa terbaiknya dan berada dalam kondisi fisik yang sehat. Seusai pertandingan, ia sendiri mengaku kepada Sky tidak tahu bagaimana ia terus bisa mencetak gol: "Saya juga tidak tahu. Tapi bukan itu intinya. Dan itulah kuncinya: bahwa itu bukan intinya."

Ia menyebut kekalahan pada detik-detik terakhir akibat tendangan bebas indah Marcel Sabitzer pada waktu tambahan sebagai sesuatu yang "sangat pahit". Namun, ia juga mengingatkan bahwa "bagi kami, ini juga bukan akhir dunia, harus jujur dikatakan demikian". Ia menyinggung para pemain yang mendapat kesempatan membuktikan diri melawan Dortmund dan biasanya justru berada dalam peran yang dijalaninya malam itu. "Kami punya 26 orang dalam skuad dan sejak musim panas kami sudah mengatakan bahwa kami membutuhkan setiap pemain. Dan para pemain itu pantas mendapatkan kesempatan ini."

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Mengapa Niclas Füllkrug tak mau lagi membicarakan tim nasional

Namun, pada malam yang terasa manis sekaligus pahit di Westfalenstadion, Dortmund, ada satu hal yang tak perlu ia hadapi. Seluruh awak media sekali lagi menahan diri untuk tidak menanyakan kemungkinan ia kembali ke tim nasional Jerman pada November, setelah Füllkrug belakangan menegaskan bahwa ia tak mau lagi membicarakannya.

"Kalau saya sudah mengatakan 44 kali bahwa saya tidak mau membicarakannya, akan menyenangkan jika kita tidak lagi membahasnya," katanya setelah hasil imbang 2-2 melawan tim promosi Paderborn pada pertengahan Oktober. Sabtu lalu, saat menjadi tamu di acara aktuelles Sportstudio di ZDF, ia kembali menegaskan: "Saya tidak bermain demi mendapat panggilan. Saya bermain untuk Werder." Mengenai peluangnya di bawah pelatih tim nasional Jürgen Klopp, ia menjawab singkat: "Saya sama sekali tidak tertarik."