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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Saya belum berubah pikiran!” Steven Gerrard jagokan Arsenal juara Liga Primer Inggris, tetapi sebut tiga pesaing utama dalam perebutan gelar

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Legenda Liverpool Steven Gerrard mendukung Arsenal untuk menjuarai Liga Primer Inggris setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di Anfield. Mantan kapten Inggris itu yakin tim asuhan Mikel Arteta memiliki ketangguhan yang diperlukan untuk mengatasi persaingan dari sejumlah penantang papan atas.

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Kegigihan Arsenal membuktikan kapasitas sebagai calon juara

Arsenal mengirimkan pesan tegas kepada tim-tim lain di Premier League setelah kembali merebut puncak klasemen. Kemenangan disiplin 1-0 atas Liverpool berkat gol Kai Havertz pada babak pertama membuat Arsenal menyalip Manchester City, menyusul kekalahan mengejutkan sang juara bertahan di kandang dari Brighton. Cara Arsenal meraih kemenangan di Anfield meyakinkan Gerrard bahwa klub London utara itu adalah tim yang harus dikalahkan musim ini.

Ketika membahas penampilan tersebut, Gerrard menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk menang di kandang lawan sesulit itu. “Arsenal patut mendapat pujian karena begitulah cara menjuarai liga: datang ke tempat seperti kandang Liverpool, tampil tangguh, tetap kompak, dan menunjukkan jenis penampilan yang berbeda,” kata mantan manajer Rangers dan Aston Villa itu kepada The Overlap Daily.

Ia menilai kemenangan dengan banyak gol memang mengesankan, tetapi hasil tipis yang diraih lewat perjuangan keras seperti inilah yang menjadi penentu dalam upaya anak asuh Mikel Arteta meraih gelar juara.

Gerrard sebut tiga penantang utama

Meski yakin dengan Arsenal, Gerrard tidak memperkirakan persaingan gelar akan berlangsung tanpa perlawanan. Ia memprediksi sekelompok kecil klub papan atas pada akhirnya akan meninggalkan tim-tim lain seiring berjalannya musim. Legenda Liverpool itu secara khusus menyebut Manchester City, Chelsea, dan mantan klubnya, Liverpool, sebagai tiga tim yang mampu terus menekan Arsenal hingga hari terakhir musim.

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“Penampilan mereka penuh kegigihan, semangat juang, dan kebersamaan, dan mereka berhasil meraih kemenangan. Mereka akan tahu bahwa pada akhir musim nanti, jika mereka menjuarai liga, yang menurut saya akan terjadi, dan saya belum berubah pikiran sejak awal musim, mereka akan lebih mengenang kemenangan itu daripada kemenangan empat atau lima gol tanpa balas saat mereka tampil luar biasa, karena saya yakin mereka akan tampil seperti itu pada waktu-waktu tertentu,” tambah Gerrard.

Ambisi Brighton menembus empat besar

Meski Gerrard memandang perebutan gelar sebagai persaingan empat tim, ia juga memuji Brighton asuhan Fabian Hurzeler. Brighton saat ini berada di posisi ketiga setelah kemenangan mengesankan atas Manchester City, dan Gerrard yakin mereka benar-benar mampu bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions.

“Sepanjang musim, Anda menghadapi begitu banyak tantangan berbeda di Premier League. Dan saya hanya berpikir, melihat kondisi skuad Arsenal, City, Liverpool, saya rasa sepanjang 38 pertandingan, ketiga tim itu, ditambah Chelsea, jika melihat Chelsea pada babak kedua itu, menurut saya tim-tim tersebut akan sedikit menjauh seiring berjalannya musim. Namun, saya pikir Brighton akan terus menekan dan berusaha mengejarnya, dan saya sangat ingin melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Menurut saya, mereka bukan penantang gelar.”

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”