Kejadiannya pada 2012 atau 2013, Bjarte Lund Aarsheim sudah tidak ingat persis. Wajar saja, ia cukup sering berbicara lewat telepon dengan sahabatnya, Morten Jensen. Keduanya memiliki impian yang sama: berkarier sebagai pelatih di level profesional. Namun, saat panggilan telepon yang masih diingat Aarsheim dengan jelas itu terjadi, impian tersebut masih agak jauh dari kenyataan.

"Saya bekerja di bank, dia bekerja di industri minyak dan gas, dan kami berdua juga melatih tim lokal," kata Aarsheim kepada Guardian. Ia lalu menjelaskan mengapa panggilan itu masih membuatnya tersenyum hingga kini: "Saya ingat kami berkata, 'Hei, suatu hari nanti kita harus melatih sebuah tim bersama'."

Impian itu sudah lama menjadi kenyataan. Bukan hanya itu, Aarsheim dan Jensen bahkan mendampingi tim di Liga Champions. Kedua pelatih kepala yang memiliki kedudukan setara itu secara mengejutkan membawa Viking Stavanger ke kompetisi tersebut. Pada Selasa (pukul 21.00), mereka akan menghadapi FC Bayern Munich dalam laga kandang pertama, dengan sejumlah pemain terbaik dunia seperti Harry Kane dan Michael Olise di kubu lawan.

Siapa dua pelatih Viking Stavanger, lawan Bayern?

"Saya rasa pertandingan besok akan menjadi yang terbesar dalam sejarah kami," kata Aarsheim dalam konferensi pers pada Senin. Pria berusia 51 tahun itu pernah bermain untuk Viking selama 12 tahun (1993 hingga 2005), sehingga ia tahu apa yang dibicarakannya. Meski tidak turun ke lapangan, ia menyaksikan dari dekat apa yang mungkin menjadi momen terbesar dalam sejarah klub di kompetisi internasional. Pada awal Oktober 2002, kemenangan 4-2 pada leg kedua putaran pertama Piala UEFA membuat tim asal Skandinavia itu menyingkirkan Chelsea yang diperkuat John Terry, Frank Lampard, dan Gianfranco Zola.

Erik Nevland, yang kini menjadi direktur olahraga Viking, tentu bisa bercerita lebih banyak tentang malam istimewa itu. Kala itu, ia menjadi pahlawan lewat dua gol dan satu assist. Lebih dari 18 tahun kemudian, pada November 2020, Nevland turut mengambil keputusan tak biasa untuk menunjuk dua pelatih kepala. "Kami telah mencapai titik dalam sejarah kami ketika kami harus melakukan sesuatu yang secara mendasar berbeda agar bisa menjadi lebih baik," ujar Nevland kepada Guardian, mengenang penunjukan duet Aarsheim dan Jensen.

Aarsheim, mantan pemain profesional, kembali ke Viking pada 2016 sebagai pelatih tim muda. Sementara itu, Jensen, yang tidak pernah menjadi pemain profesional, sempat melatih klub divisi tiga Norwegia FK Vidar pada 2017. Pengalaman tersebut membuka jalan baginya untuk menjadi asisten pelatih di Viking, tempat sahabatnya, Aarsheim, sudah menjabat sebagai asisten pelatih sejak awal 2017.

Pada akhir 2020, duet itu menggantikan atasan mereka sebelumnya, Bjarne Berntsen. "Kami berpikir, 'Mari kita coba saja'. Entah bagaimana, itu terasa masuk akal. Tentu ada risikonya, tetapi kami berada dalam situasi yang memungkinkan kami mengambil risiko itu," jelas Nevland mengenai keputusan Viking saat itu.

Viking Stavanger mengandalkan pendekatan serupa dengan Bodö/Glimt

Klub dari kota berpenduduk 150.000 jiwa di selatan Norwegia ini menggelar laga kandangnya di lapangan rumput sintetis dan memiliki sejarah yang membanggakan. Pada 1970-an, Viking pernah menjuarai liga empat kali berturut-turut dan tetap menjadi salah satu tim papan atas selama bertahun-tahun setelahnya. Namun, gelar pada 1991 menjadi gelar liga terakhir mereka untuk waktu yang lama. Pada 2017, Viking bahkan sempat terdegradasi ke divisi dua. Meski langsung promosi kembali, mereka perlu waktu untuk bangkit. Di bawah duet Aarsheim dan Jensen yang kini begitu sukses pun, segalanya tidak langsung berjalan mulus. Pada 2022, Viking hanya finis di posisi ke-11 Eliteserien Norwegia.

Getty Images

"Dalam dua tahun pertama, kami belajar banyak hal yang tidak akan pernah kami lakukan lagi dengan cara yang sama," jelas Jensen. Salah satu pelajarannya adalah memberi perhatian lebih besar pada pengembangan pemain asal daerah setempat. Para pemain muda itu, seperti Aarsheim, Jensen, dan Nevland, tahu persis apa artinya bermain untuk Stavanger. Pendekatan ini serupa dengan yang dijalankan dengan sukses oleh rival mereka di liga, Bodö/Glimt.

"Mungkin inilah hal yang paling indah," kata Jensen dengan antusias tentang arti Viking yang kembali dirasakan di daerah tersebut. "Bukan Liga Champions atau gelar juara liga, melainkan melihat begitu banyak anak mengenakan seragam Viking di kota atau di sekolah. Sepuluh tahun lalu, yang terlihat hanya seragam Manchester United atau Liverpool. Itu membuat saya sangat bangga."

Viking Stavanger juara liga Norwegia pada 2025 untuk pertama kalinya dalam 34 tahun

Sejak 2023, perjalanan tak biasa Viking bersama Aarsheim dan Jensen bergerak ke arah yang tepat. Setelah finis di posisi keempat dan ketiga, mereka akhirnya menjuarai liga pada 2025, mengakhiri penantian 34 tahun. Setelah menyingkirkan Dinamo Zagreb di kualifikasi Liga Champions pada akhir Agustus, Viking pun berhak bersaing dengan klub-klub besar, dengan ciri khas tersendiri.

"Ketika saya berbicara dengan direktur olahraga dari negara lain, mereka tidak lagi menyebut Viking. Mereka selalu berkata, 'Oh, kalian klub dengan dua pelatih'," tutur Nevland. Menurutnya, jika Aarsheim dan Jensen, yang kontraknya masing-masing berlaku hingga akhir 2029, suatu saat pergi, Viking belum tentu kembali menunjuk duet pelatih. Untuk saat ini, Nevland mengakui solusi Viking memang "tidak biasa". "Tapi mengapa mengubah sesuatu yang berhasil?"