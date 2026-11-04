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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Diterjemahkan oleh

"Saya baru saja kembali dari toilet": Konstantinos Karetsas, penentu kemenangan BVB, nyaris tidak dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh Niko Kovac

Champions League
Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas, penentu kemenangan BVB, sangat terkejut saat dirinya dimasukkan sebagai pemain pengganti melawan Betis Sevilla di Liga Champions pada Rabu malam (2-1).

Pemain timnas Yunani itu seharusnya menggantikan Serhou Guirassy yang kondisinya kurang fit setelah bermain lebih dari setengah jam. Namun, ia masih harus buang air, seperti diungkapkannya kepada DAZN seusai pertandingan.

Ketika ditanya apa pesan pelatih Niko Kovac kepadanya sebelum masuk lapangan, pemain berusia 18 tahun itu menjawab: "Sejujurnya, saat hendak masuk, saya baru saja dari toilet. Jadi, tidak ada instruksi." Karena itu, prinsipnya adalah: "Masuk saja dan bermain. Ikuti alurnya."

Kovac juga heran dengan kejadian tersebut: "Benar. Saya mencarinya. Tiba-tiba dia tidak ada, lalu saya memanggil Carney (Chukwuemeka, red.). Namun, dia kemudian muncul dari balik sudut. Kalau dia masih di toilet, atau apa pun yang sedang dilakukannya, dia tidak akan masuk." Karetsas, yang sempat menghilang, akhirnya kembali tepat waktu dan masuk pada menit ke-34. Ia bermain dengan kebebasan bergerak di belakang Fabio Silva, yang sejak itu menjadi satu-satunya penyerang.

Karetsas tampil apik dan melengkapi penampilannya dengan gol kemenangan yang mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-72, beberapa menit setelah tim tamu menyamakan kedudukan dari gol pembuka Silva pada menit ke-67. Ia kemudian dinobatkan sebagai Man of the Match. Namun, remaja itu merasa penghargaan tersebut bukan untuknya. Dengan rendah hati ia berkata: "Fabio Silva yang pantas mendapatkannya. Sebab, dia mencetak satu gol dan satu assist."

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Assist tersebut diberikan pemain asal Portugal itu dari posisi yang sedikit lebih ke belakang kepada Karetsas, yang bergerak dari kanan ke tengah. Karetsas mengontrol bola dengan sempurna, lalu langsung melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Ia mengejutkan kiper Betis, Alvaro Valles, yang hingga saat itu tampil luar biasa, dan menjebol gawang di tiang dekat. Momen itu membuat pengamat DAZN, Sebastian Kneißl, berdecak kagum: "Itu luar biasa. Itulah kualitas yang dia miliki: mengenali ruang dan mengetahui bagaimana permainan berkembang." Menurutnya, "sentuhan pertamanya" juga luar biasa.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

Pelatih BVB Niko Kovac puji Konstantinos Karetsas: "Seperti kelinci"

Karetsas juga mendapat penilaian bagus dari pelatihnya. "Terlihat bahwa dia pesepakbola yang sangat bagus," kata Kovac. Ia melanjutkan: "Bukan hanya karena dia mencetak gol, tetapi juga karena dia berulang kali berkelit dengan bagus, seperti kelinci. Itu membuatnya sulit dijaga. Dia melakukan banyak gerak tipuan yang bagus dan membawa banyak energi. Dia dan Fabio bekerja sama dengan sangat baik di lini depan."

Jika Guirassy absen, "kemungkinan besar" Karetsas akan mengisi tempatnya di susunan pemain utama BVB.

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