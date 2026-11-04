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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Diterjemahkan oleh

"Saya baru saja dari toilet": Penentu kemenangan BVB, Konstantinos Karetsas, nyaris tak dimasukkan Niko Kovac sebagai pemain pengganti

Champions League
Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

Pahlawan kemenangan BVB, Konstantinos Karetsas, sangat terkejut dengan waktu dirinya dimasukkan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Betis Sevilla di Liga Champions pada Rabu malam (2-1).

Pemain tim nasional Yunani itu seharusnya menggantikan Serhou Guirassy yang tidak fit setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari setengah jam. Namun, ia masih harus ke toilet, seperti yang diungkapkannya kepada DAZN seusai laga.

Pemain berusia 18 tahun itu ditanya apa pesan pelatih Niko Kovac kepadanya sebelum masuk lapangan. Ia menjawab: "Sejujurnya, ketika saya dipanggil untuk masuk, saya baru saja keluar dari toilet. Jadi, tidak ada instruksi." Karena itu, prinsipnya adalah: "Masuk saja dan bermain. Ikuti saja alurnya."

Kovac juga heran dengan kejadian tak biasa itu: "Benar. Saya mencarinya. Tiba-tiba dia tidak ada, dan saya memanggil Carney (Chukwuemeka, red.). Namun, kemudian dia muncul dari balik sudut. Kalau dia masih di toilet, atau entah apa yang sedang dilakukannya, dia tidak akan masuk bermain." Karetsas yang sempat menghilang itu pun kembali tepat waktu dan masuk pada menit ke-34. Ia mendapat kebebasan bergerak di belakang Fabio Silva, yang sejak saat itu menjadi penyerang tunggal.

Karetsas tampil impresif dan menyempurnakan penampilannya lewat gol penentu kemenangan 2-1 pada menit ke-72, beberapa menit setelah tim tamu menyamakan kedudukan dari gol pembuka Silva pada menit ke-67. Berkat penampilannya, ia kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun, remaja itu sendiri merasa penghargaan tersebut tidak tepat. Dengan rendah hati ia menjelaskan: "Fabio Silva yang pantas mendapatkannya. Sebab, dia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist."

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Assist itu diberikan pemain Portugal tersebut dari posisi yang sedikit lebih ke belakang kepada Karetsas, yang bergerak dari kanan ke tengah. Karetsas mengontrol bola dengan sempurna, lalu langsung melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Ia mengejutkan kiper Betis Alvaro Valles, yang hingga saat itu tampil luar biasa, dan mencetak gol ke sudut dekat. Aksi itu membuat pengamat DAZN, Sebastian Kneißl, terpukau: "Itu luar biasa. Itulah kualitas yang dia miliki: mengenali ruang dan mengetahui bagaimana permainan akan berkembang." Menurutnya, "sentuhan pertama" Karetsas juga luar biasa.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

Pelatih BVB Niko Kovac puji Konstantinos Karetsas: "Seperti kelinci"

Karetsas juga mendapat penilaian bagus dari pelatihnya. "Terlihat bahwa dia pesepakbola yang sangat bagus," kata Kovac, lalu menjelaskan: "Bukan hanya karena dia mencetak gol, tetapi karena dia terus-menerus berkelok-kelok dengan baik, seperti kelinci. Itu membuatnya sulit dijaga. Dia melakukan banyak gerak tipu melewati bola dengan bagus dan memberi banyak energi. Dia dan Fabio bekerja sama dengan sangat baik di lini depan."

Jika Guirassy absen, maka "kemungkinan besar" Karetsas akan menggantikan posisinya di susunan pemain inti BVB.

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