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Kapten Real Madrid, Fede Valverde, bermain selama lebih dari 40 menit meski mengalami ketidaknyamanan fisik dan menginspirasi timnya meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico. Pelatih Jose Mourinho memuji pengorbanan diri luar biasa pemain asal Uruguay itu di lapangan.

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Kapten Valverde memberi teladan di Camp Nou

Kapten Real Madrid Fede Valverde menunjukkan kepemimpinan yang menginspirasi saat timnya menang 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou. Gelandang asal Uruguay itu bermain selama 62 menit dengan intensitas tinggi meski mengalami cedera kaki pada awal babak pertama.

Tekanan tanpa henti dari Valverde membantu Madrid menguasai area tengah sebelum ia akhirnya diganti sebagai langkah pencegahan.

Kemenangan itu menjadi yang kelima secara beruntun bagi Real Madrid di semua kompetisi.

Mourinho puji pengorbanan Valverde selama 40 menit

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Jose Mourinho secara khusus menyoroti upaya Valverde memaksakan diri hingga batas kemampuan fisiknya. "Ada satu nama lagi yang tidak ingin saya lewatkan, yaitu Valverde, yang bermain dalam kondisi cedera selama lebih dari 40 menit," kata Mourinho.

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"Ia mengalami cedera, tetapi ingin terus bermain dan memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Ia memberikan segalanya selama berada di lapangan."

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Mourinho memuji mentalitas Valverde sebagai cerminan kekompakan skuadnya.

Valverde utamakan keberhasilan tim meski kesakitan

Berbicara mengenai kondisi fisiknya setelah pertandingan, Valverde menegaskan bahwa raihan tiga poin membuat rasa sakit itu sepadan. "Jika tim menang, saya akan tidur nyenyak dan bahagia," ujar Valverde sambil tersenyum.

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"Saat jeda babak pertama... pelatih bertanya apakah saya bisa melanjutkan permainan, jadi saya mencobanya. Kaki saya sedikit terasa sakit setelah tekel yang saya lakukan."

"Bagi saya, sangat mudah untuk terus bermain bersama rekan-rekan setim seperti ini, yang memberi Anda semangat... Sebuah kehormatan bisa berbagi lapangan dengan mereka," tambah sang kapten.

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Valverde puji aksi gemilang Mbappe dan Lunin

Valverde juga memberi selamat kepada Kylian Mbappe, yang mencetak dua gol, dan kiper Andriy Lunin atas kontribusi gemilang mereka.

"Kemenangan ini akan memberi kami dorongan luar biasa untuk terus berkembang," pungkas Valverde.

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Real Madrid kini fokus memulihkan kondisi fisik sebelum bertandang ke Santander pada Minggu depan.