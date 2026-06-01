"Saya akan terkejut jika Robin van Persie diizinkan tetap menjadi pelatih Feyenoord"

Leon ten Voorde memperkirakan Robin van Persie akan dipecat sebagai pelatih Feyenoord pada musim panas ini. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Tubantia dan Algemeen Dagblad tersebut dalam program Voetbalpraat di ESPN.

Sebelumnya pada hari Senin, Dévy Rigaux, direktur teknis baru Feyenoord, menimbulkan keraguan seputar masa depan Van Persie. Menanggapi pertanyaan mengenai hal itu, ia menjawab: “Kami akan menganalisis musim lalu terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan.”

“Kami akan mengambil waktu untuk keputusan itu. Kami tidak menetapkan batas waktu. Jika sudah jelas ke mana kami ingin pergi, kami akan mengambil keputusan,” tutup pria asal Belgia itu.

Nanti pada hari Senin, Voetbalpraat akan meninjau kembali pernyataan tersebut. Kwakman memahami Rigaux. “Saya tidak heran jika ia ingin menata semuanya terlebih dahulu. Ia mungkin akan berdiskusi dengan para pemain dan staf. Ia baru saja mulai bekerja dan memiliki waktu untuk itu, di awal Juni. Jadi, menurut saya, hal itu terdengar cukup logis,” kata analis tersebut.

Marciano Vink sependapat dengannya. “Cukup logis jika Anda akan melakukan evaluasi mendalam. Jika Anda hanya melihat bagaimana, misalnya, para bintang tim ditangani, bagaimana situasi dengan Timber diselesaikan, kapten tim, bagaimana pembelian pemain diimplementasikan dalam tim… Itu adalah hal-hal yang menurut saya akan diperhatikan oleh seorang direktur teknis.”

“Atau apakah Van Persie sekarang sedang berbaring santai di kursi pantai? Saya kira begitu. Satu-satunya hal yang benar-benar menguntungkannya adalah dia telah mencapai target: tiket Liga Champions,” kata Vink.

Ten Voorde memperkirakan bahwa Rigaux pada akhirnya akan memecat Van Persie. “Saya hampir tidak bisa membayangkan bahwa dia masih benar-benar netral. Saya rasa dia sudah memiliki gambaran yang akan menjadi dasar penilaiannya pada akhirnya. Setelah konferensi pers hari ini, saya akan terkejut jika Van Persie tetap menjadi pelatih di Feyenoord,” tutup sang jurnalis.