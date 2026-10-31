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Mantan bek Liverpool Glen Johnson mendesak bekas klubnya itu mempermanenkan bintang Barcelona, Ronald Araujo, yang sedang dipinjam, setelah awal kiprahnya yang mengesankan di Anfield. Klub asal Merseyside itu memiliki opsi pembelian senilai £47 juta yang telah disepakati sebelumnya untuk merekrut pemain timnas Uruguay tersebut pada akhir musim 2026/27.

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Bek asal Uruguay tampil mengesankan di Merseyside

Araujo dengan cepat menjadi sosok penting di lini belakang Liverpool sejak tiba di Inggris dengan status pinjaman selama satu musim pada 10 Agustus 2026. Bek berusia 27 tahun itu tampil dalam seluruh delapan pertandingan pembuka Liverpool di Liga Primer musim ini, enam di antaranya sebagai starter. Adaptasinya yang mulus dengan sepakbola Inggris telah memicu desakan agar petinggi Anfield mempertahankannya setelah 30 Juni 2027.

Fleksibilitas memperkuat alasan untuk transfer permanen

Berdasarkan kesepakatan musim panas yang dicapai dengan Barcelona, Liverpool memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain asal Amerika Selatan itu dengan biaya tetap €55 juta (£47 juta) pada musim panas mendatang. Meski sepanjang kariernya di Spanyol ia lebih sering bermain sebagai bek tengah, pemain tangguh itu juga tampil efektif di sisi kanan pada pekan-pekan awal musim ini.

Dalam wawancara dengan Betfred, mantan bek sayap Liverpool Johnson menjelaskan mengapa fleksibilitas taktis tersebut membuat keputusan untuk mengaktifkan klausul itu menjadi mudah: "Saat dia bermain sebagai bek kanan, terlihat bahwa itu bukan posisi alaminya. Namun, dia cepat, kuat, dan bersedia menjalankan tugas tersebut demi timnya.

"Saya akan terkejut jika Liverpool tidak ingin mempermanenkannya karena dia membuktikan bahwa selain menjadi bek tengah yang bagus, dia juga bisa mengisi posisi bek kanan. Ada alasan mengapa dia menempati posisi bek kanan saat ini, dan dia menjalankan tugasnya dengan fantastis. Untuk jangka panjang, saya rasa dia bukan bek kanan, tetapi saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat sejauh ini."

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Kebugaran Bradley menentukan rencana perekrutan

Araujo bermain sebagai bek sayap terutama karena absennya pemain tim nasional Irlandia Utara Conor Bradley, yang sebelumnya diperkirakan akan menjadi andalan di posisi tersebut sebelum mengalami cedera parah. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Liverpool perlu mencari bek kanan spesialis di bursa transfer atau mengandalkan pemain yang sudah dimiliki setelah Bradley pulih.

Saat menilai apakah mantan klubnya perlu merekrut pemain lain untuk posisi itu, Johnson menambahkan: "Saya akan melihat kondisi Conor Bradley ketika dia kembali dari cedera karena saya tidak ragu dia akan menjadi bek kanan pilihan utama klub sebelum mengalami cedera yang mengerikan itu. Jadi, pertanyaan pertama saya adalah seberapa bugar dia? Seberapa cepat dia bisa kembali bugar sepenuhnya? Sebab, jika dia segera pulih, Liverpool tidak perlu merekrut siapa pun. Memiliki Bradley dengan Ronald Araujo sebagai pelapisnya akan sangat tepat."

Ujian melawan Arsenal menanti akhir pekan ini

Setelah membantu Liverpool menang tipis atas Chelsea lewat adu penalti di Carabao Cup pada pertengahan pekan, Araujo kini menghadapi ujian besar di kompetisi domestik saat rival perebutan gelar Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu. Pemain asal Uruguay itu diperkirakan berduet dengan kapten Virgil van Dijk di jantung pertahanan dalam laga pekan kesembilan Liga Primer tersebut. Penampilan meyakinkan lainnya melawan Arsenal akan semakin memperkuat peluangnya mendapatkan kontrak permanen.