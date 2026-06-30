Saya akan terkejut jika hal itu tidak terjadi... Roy Keane memprediksi kedua tim yang akan bertanding di final Piala Dunia 2026

Roy Keane, legenda Manchester United, mengumumkan kandidat favoritnya untuk menjuarai Piala Dunia 2026, sambil menyatakan bahwa ia yakin kedua tim tersebut mampu melaju ke pertandingan final dalam 20 hari ke depan.

Hingga saat ini, tim-tim yang telah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia adalah: Kanada, Brasil, Paraguay, dan Maroko.

Timnas Inggris bersiap untuk memulai perjalanan mereka di babak gugur besok, Rabu, saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.

Namun, menurut surat kabar Inggris "Metro", Kane tidak memperkirakan Tim Tiga Singa akan tampil di final pada 19 Juli di New Jersey; sebaliknya, ia mendukung terulangnya final 2022 di Qatar antara Prancis dan Argentina.

Dalam pernyataannya kepada saluran "ITV", Kane mengatakan: "Para pemain penyerang Prancis tidak kalah berkualitas dari pemain mana pun. Namun, kami telah melihat hal itu pada Brasil. Kami juga melihatnya pada para pemain inti Inggris yang tampil gemilang saat melawan Panama."

Ia menambahkan: “Jelas Prancis memiliki lebih banyak pemain. Namun demikian, saya rasa Argentina juga memiliki banyak pemain berkualitas.”

Ia melanjutkan: “Saya rasa Argentina dan Prancis adalah dua tim yang memiliki pemain dan opsi yang bagus. Tidak akan mengejutkan jika keduanya bertemu di final. Justru saya akan terkejut jika hal itu tidak terjadi.”

Prancis bersiap menghadapi Swedia pada Rabu dini hari di babak 32 besar Piala Dunia, sementara Argentina akan bertanding melawan Pantai Gading di babak yang sama.