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Gary Lineker secara mengejutkan memperingatkan Mauricio Pochettino bahwa masa jabatannya sebagai manajer Manchester United pada akhirnya akan berakhir dengan kegagalan. Mantan penyerang timnas Inggris itu meyakini masalah struktural yang mengakar di Old Trafford akan membuat pelatih asal Argentina tersebut sulit bertahan lebih dari 18 bulan.

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Lineker beri peringatan keras soal Pochettino

Pochettino menghadapi tugas sangat berat di United setelah menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun untuk menggantikan Michael Carrick. Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu mewarisi skuad yang sangat kehilangan kepercayaan diri setelah awal musim yang buruk.

Manchester United kini terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer. Mereka belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga, rentetan buruk yang dimulai sejak akhir Agustus. Meski banyak yang memperkirakan pelatih asal Argentina itu akan membawa peningkatan performa yang telah lama dinantikan, Lineker sangat meragukan prospeknya dalam jangka panjang. Pengamat yang dikenal blak-blakan itu yakin jajaran petinggi Old Trafford pada akhirnya akan menempatkan Pochettino dalam situasi yang membuatnya gagal.

Batas waktu 18 bulan untuk bertahan

Berbicara dalam siniar The Rest Is Football, Lineker memperkirakan pola yang sudah sering terjadi: optimisme sesaat yang disusul kekecewaan. Menurutnya, masalah sistemik di dalam klub akan segera membebani pelatih terbaru mereka.

“Saya membayangkan Pochettino datang ke sana, dan saya pikir mereka mungkin akan mengawali dengan cukup baik, lalu tampil lumayan untuk sementara waktu,” jelas Lineker. “Saya pikir bagi Pochettino, Manchester United adalah klub besar, besar karena namanya. Ia akan datang ke sana, lalu kecewa dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Saya akan terkejut jika ia masih berada di sana dalam 18 bulan.”

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Masalah kepemilikan terus menumpuk

Pochettino menjadi nama terbaru dalam deretan panjang pelatih ternama yang ditugaskan mengembalikan kejayaan United. Lineker menunjukkan bahwa 12 pelatih berbeda telah menangani klub itu sejak Sir Alex Ferguson pensiun, dan hampir semuanya pergi dalam situasi yang buruk. Ia juga membela periode kepelatihan Carrick baru-baru ini, seraya menyalahkan tim perekrutan.

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“Karena hal yang sama terus berulang; pelatih selalu dijadikan kambing hitam, dan itu terlihat jelas,” tambahnya. “Saya pikir masalah sebenarnya ada di atas pelatih. Mereka semua pelatih yang bagus. Lihat saja beberapa nama yang pernah mereka miliki dalam 10 tahun terakhir. Sudah berapa, 12 pelatih yang datang dan pergi sejak Alex Ferguson? Dan mereka semua pergi sambil mengatakan klub ini berantakan.

“Pelatih akan selalu menjadi pihak yang disalahkan, dan mereka tidak mendukung Carrick dengan semestinya pada musim panas. Mereka tidak melakukannya. Ia bekerja dengan sangat baik pada paruh kedua musim lalu. Memang, mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan mengandalkan serangan balik, tetapi saya tidak tahu sampai kapan orang-orang di pucuk pimpinan Manchester United bisa terus lolos dari tanggung jawab. Dan pada akhirnya, saya pikir para suporter sudah tahu.

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“Tentu saja, sudah bertahun-tahun ada keluhan dan demonstrasi menentang keluarga Glazer, dan Ratcliffe pun jelas belum membawa perubahan. Kalau ada, keadaan mereka sekarang justru lebih buruk.”

Duel kontra Liverpool menjadi ujian berat perdana

Sebelum tiba di Manchester, Pochettino harus lebih dulu menuntaskan kewajibannya sebagai pelatih tim nasional. Pelatih asal Argentina itu akan secara resmi mengambil alih kendali di Old Trafford setelah memimpin dua pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Amerika Serikat.

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Ia hanya punya sedikit waktu untuk menerapkan gagasan taktiknya di lapangan latihan sebelum menghadapi ujian besar. Laga pertama Pochettino sebagai pelatih akan berupa lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi rival sengit Liverpool pada Minggu, 22 November.