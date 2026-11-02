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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Saya akan menukarnya dengan gelar Liga Champions!” Harry Kane ungkapkan perasaannya setelah meraih Ballon d'Or pertamanya

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Harry Kane akhirnya mencapai puncak prestasi individu di sepak bola dunia dengan meraih Ballon d'Or 2026, tetapi kapten timnas Inggris itu segera menegaskan kembali tujuan utamanya. Meski bangga atas penghargaan tersebut, sang striker tetap bertekad kuat mempersembahkan trofi bagi Bayern Munich.

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Penghargaan individu versus kesuksesan tim

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Kane mungkin telah mencapai puncak pengakuan individu dengan memenangkan Ballon d'Or, tetapi penyerang Bayern Munich itu menegaskan bahwa trofi bersama tim tetap menjadi motivasi utamanya. Berbicara di Madrid menjelang laga penting di kompetisi Eropa, striker berusia 33 tahun itu mengenang keberhasilannya baru-baru ini sembari menegaskan kembali keinginannya membawa trofi bergengsi ke Allianz Arena. Meski mengungguli nama-nama seperti Kylian Mbappe dan Lamine Yamal dalam perebutan Ballon d'Or, hasrat Kane untuk meraih gelar Liga Champions pertamanya tampak lebih besar dari sebelumnya saat ia bersiap kembali menjadi ujung tombak raksasa Bundesliga tersebut.

"Trofi bersama tim adalah alasan kami bermain sepakbola. Aspek tim dalam olahraga kami sangat, sangat penting," kata Kane kepada wartawan di ibu kota Spanyol sebelum laga melawan Atletico Madric. "Ballon d'Or pekan lalu adalah salah satu perasaan terbaik yang pernah saya rasakan dalam hidup dan karier saya... tetapi merasakan momen bersama tim, merayakannya bersama klub, dan bisa mengangkat trofi Liga Champions bersama Bayern akan terasa luar biasa. Tentu saja Ballon d'Or adalah pencapaian istimewa, itu mengangkat saya ke level yang lebih tinggi, tetapi Anda juga ingin tampil di final-final besar, di Liga Champions, dan merasakan luapan emosi itu bersama rekan-rekan setim. Saya akan memilih Liga Champions, tetapi saya punya kesempatan meraih keduanya. Kita lihat saja apa yang terjadi."

Apresiasi dari lawan dan kabar kontrak

Penyerang berpengalaman itu juga menyempatkan diri untuk menanggapi pujian dari pelatih Atletico Madrid Diego Simeone, yang menyebut Kane sebagai "pemain luar biasa" dan sosok yang membawa pengaruh positif bagi sepakbola. Kane, yang menghadapi banyak orang yang meragukannya sejak meniti karier dari akademi Tottenham hingga mencapai puncak sepakbola dunia, menyampaikan rasa terima kasih atas kata-kata pelatih asal Argentina itu.

"Saya ingin berterima kasih kepada Simeone, yang merupakan salah satu pelatih terbaik pada era ini," kata Kane. "Saya bangga menerima pujian dari seseorang seperti dia. Memenangkan Ballon d'Or adalah pencapaian besar bagi saya. Saya harus mengatasi banyak tantangan dalam karier saya, beberapa orang tidak mengira saya akan melangkah sejauh ini... tetapi Simeone akan melakukan segala yang dia bisa untuk menghentikan saya dan tim besok."

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Di luar persiapan untuk pertandingan, Kane juga membawa kabar menggembirakan bagi pendukung Bayern dengan mengonfirmasi bahwa ia hampir menandatangani perpanjangan kontrak baru. "Saya akan bilang ini soal hitungan hari (bukan pekan)... kami sudah sangat dekat sekarang," tambah sang striker. Kontraknya saat ini semula berlaku hingga musim panas 2027.

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03 Nov 2026

FCB

FCB

Menghapus kenangan pahit 2019

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLGetty Images

Perjalanan ke Madrid punya makna khusus bagi Kane, sebab di Metropolitano ia mengalami kekalahan dari Liverpool pada final Liga Champions 2019 saat masih membela Tottenham Hotspur. Dengan final musim ini juga dijadwalkan berlangsung di stadion yang sama, Kane melihat peluang emas untuk menciptakan kisah baru di kota Spanyol tersebut.

"Ada stadion yang memberi Anda kenangan indah, ada juga yang tidak. Mudah-mudahan kami bisa menciptakan kenangan indah besok," tambah Kane. "Saya akan bermain lagi di sini pekan depan bersama Inggris melawan Spanyol, lalu mudah-mudahan kami kembali lagi pada akhir tahun untuk final Liga Champions. Jadi saya punya kesempatan dan kami punya kesempatan untuk menghapus kenangan menyakitkan dari 2019 itu. Itulah yang bisa Anda lakukan dalam hidup dan sepakbola, memanfaatkan kesempatan berikutnya."

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”