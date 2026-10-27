Vincent Garcia adalah pemimpin redaksi surat kabar olahraga Prancis yang secara tradisional menyelenggarakan penganugerahan Ballon d'Or. Dalam gala di London pada Senin, penyerang Bayern itu menerima penghargaan tersebut untuk pertama kalinya dalam kariernya setelah unggul sangat tipis atas Kylian Mbappe (Real Madrid) dan Lamine Yamal (FC Barcelona).

Dalam wawancara dengan surat kabar olahraga L'Equipe, Garcia mengungkapkan alasan para pemain Paris Saint-Germain, menurutnya, tidak meraih hasil lebih baik, meski tim asuhan Luis Enrique mempertahankan gelar Liga Champions musim lalu dan kembali menjuarai kompetisi antarklub paling bergengsi di dunia itu.

Tiga pemain PSG masuk sepuluh besar: pemenang tahun sebelumnya, Ousmane Dembele, menempati peringkat ketujuh, Khvicha Kvaratskhelia berada tepat di atasnya di posisi keenam, sementara Fabian Ruiz finis kesepuluh. Dengan demikian, tak ada pemain klub Paris itu yang masuk lima besar.

Apa kesalahan PSG menurut pimpinan Ballon d'Or?

"Menurut saya, komunikasi PSG kurang jelas. Awalnya mereka mempromosikan tiga pemainnya, lalu hanya dua," kata Garcia. "Itu bukan tugas saya karena saya tidak mengurus pemasaran, tetapi seharusnya mereka lebih menonjolkan satu pemain saja. Saya akan mengandalkan satu pemain, dan pemain itu adalah pemenang Ballon d'Or, Ousmane Dembele," tambahnya. Menurut Garcia, para bintang PSG pada akhirnya saling mengurangi perolehan suara satu sama lain.

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Berbeda dengan kubu Paris, Garcia secara khusus memuji upaya Kylian Mbappe dan Real Madrid. Mbappe pada akhirnya kalah tipis dari Kane. "Saya kira Mbappe menjalankan kampanye yang sangat baik. Ia menyampaikan argumen yang bagus dan berhasil menyampaikan pesannya kepada orang-orang, termasuk mereka yang berhak memilih," kata sang pemimpin redaksi.

Hasil lengkap, termasuk siapa memilih siapa dan berapa suara yang diterima setiap pemain, baru akan diumumkan pada Sabtu saat edisi terbaru France Football terbit.